Pad padł w środku raidu? MediaMarkt i Glovo wjeżdżają z nowym sprzętem w mniej niż godzinę!

Wyobraź sobie najgorszy z możliwych scenariuszy: jest piątkowy wieczór, właśnie odpalasz długo wyczekiwaną premierę, ekipa czeka na Discordzie, i nagle… odmawia posłuszeństwa pad, albo psują się słuchawki.

Do niedawna oznaczało to koniec zabawy. Teraz, dzięki innowacyjnej współpracy MediaMarkt i Glovo, nowy sprzęt gamingowy trafi pod Twoje drzwi równie szybko, co ulubiona pizza.

Żyjemy w czasach, w których liczy się każda minuta, a technologia ma ułatwiać nam życie na każdym kroku. Sklepy z elektroniką zazwyczaj kojarzyły się z koniecznością wyprawy do galerii handlowej lub czekaniem na kuriera. MediaMarkt postanowił jednak całkowicie zrewolucjonizować ten schemat. Jako pierwsza sieć ze sprzętem RTV/AGD w Polsce, gigant technologiczny wszedł z impetem w świat q-commerce (szybkich dostaw), łącząc siły z aplikacją Glovo.

Elektronika na żądanie – innowacja, na którą czekali gracze

Co to oznacza w praktyce? Aplikacja Glovo właśnie wzbogaciła się o asortyment MediaMarkt, liczący około 12 tysięcy produktów. I nie mówimy tu tylko o pendrive'ach czy bateriach. W ofercie znajdziecie konsole, gry, sprzęt gamingowy, smartfony, smartwatche, a nawet laptopy i małe AGD. Limit wagowy zamówienia to aż 15 kilogramów. Nowa konsola czy wypasiona klawiatura mechaniczna łapią się bez problemu.

MediaMarkt po raz kolejny udowadnia, że doskonale rozumie współczesnego konsumenta i potrafi wykorzystać nowe technologie, by być jak najbliżej jego potrzeb. Zamiast zmuszać klienta do naginania planów, sklep sam przychodzi do niego i to w ekspresowym tempie.

– Od wielu lat w MediaMarkt skupiamy się na rozwoju modelu omnichannel, aby dawać naszym klientom jak największą swobodę wyboru miejsca i sposobu dokonywania zakupów. Współpraca z Glovo to kolejny, ważny krok w realizacji tej strategii. Chcemy, by nasi klienci mieli dostęp do elektroniki wtedy i tam, gdzie jej potrzebują, w sposób maksymalnie wygodny i szybki. Naszą ambicją jest wyznaczanie standardów doświadczenia zakupowego na rynku, tak by zawsze odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów – podkreśla Marek Dorsz, dyrektor e-commerce MediaMarkt.pl.