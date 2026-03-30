Marco Bezzecchi jest nie do zatrzymania. Włoch pewnie wygrywa Grand Prix USA

Marco Bezzecchi cały czas prezentuje znakomitą formę w sezonie 2026, wygrywając Grand Prix USA i notując trzecie zwycięstwo z rzędu w tegorocznych mistrzostwach świata MotoGP. Włoski zawodnik zdominował wyścig, prowadząc od pierwszego okrążenia aż do mety, pobijając tym rekord wszechczasów w ilości okrążeń spędzonych na prowadzeniu w wyścigu.

Marco Bezzecchi wygrywa Grand Prix USA

Początek rywalizacji należał jednak do Pedro Acosty, który objął prowadzenie, lecz po błędzie w zakręcie numer 11 został wyprzedzony przez Bezzecchiego. Między zawodnikami doszło do kontaktu podczas walki o optymalną linię przejazdu, co omal nie zakończyło się upadkiem Acosty. W kolejnych fazach wyścigu Włoch kontrolował tempo, bijąc przy tym rekord największej liczby kolejnych okrążeń na prowadzeniu w historii MotoGP. Na trzecim okrążeniu osiągnął dokładnie 104 okrążenie z rzędu na czele stawki, poprawiając dotychczasowy wynik Jorge Lorenzo wynoszący 103.