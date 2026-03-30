Marco Bezzecchi jest nie do zatrzymania. Włoch pewnie wygrywa Grand Prix USA

Bezzecchi wygrywa w USA i podtrzymuje perfekcyjny start sezonu MotoGP.
Marco Bezzecchi cały czas prezentuje znakomitą formę w sezonie 2026, wygrywając Grand Prix USA i notując trzecie zwycięstwo z rzędu w tegorocznych mistrzostwach świata MotoGP. Włoski zawodnik zdominował wyścig, prowadząc od pierwszego okrążenia aż do mety, pobijając tym rekord wszechczasów w ilości okrążeń spędzonych na prowadzeniu w wyścigu.
Początek rywalizacji należał jednak do Pedro Acosty, który objął prowadzenie, lecz po błędzie w zakręcie numer 11 został wyprzedzony przez Bezzecchiego. Między zawodnikami doszło do kontaktu podczas walki o optymalną linię przejazdu, co omal nie zakończyło się upadkiem Acosty. W kolejnych fazach wyścigu Włoch kontrolował tempo, bijąc przy tym rekord największej liczby kolejnych okrążeń na prowadzeniu w historii MotoGP. Na trzecim okrążeniu osiągnął dokładnie 104 okrążenie z rzędu na czele stawki, poprawiając dotychczasowy wynik Jorge Lorenzo wynoszący 103.
Problemy na początku wyścigu miał Marc Marquez, który po odbyciu kary długiego okrążenia spadł na 11 miejsce. Hiszpan stopniowo odrabiał straty, korzystając między innymi z upadku Joana Mira oraz błędu Raula Fernandeza. Świetny występ notował także Ai Ogura, który efektownymi manewrami wyprzedzania awansował do czołówki. Japończyk poradził sobie między innymi z Alexem Marquezem, Francesco Bagnaią oraz Fabio Di Giannantonio, jednak jego świetny występ zakończył się przedwcześnie z powodu problemów technicznych. W walce o podium kluczowy moment nastąpił na 14 okrążeniu, gdy Jorge Martin awansował na drugie miejsce, zapewniając zespołowi Aprilii dublet. Trzecie miejsce utrzymał Pedro Acosta.
Ostatecznie Bezzecchi odniósł pewnie zwycięstwo, wyprzedzając Martina i Acostę. Czwarte miejsce zajął Di Giannantonio, piąty był Marc Marquez, a szósty Enea Bastianini. Kolejne pozycje zajęli Alex Marquez, Raul Fernandez, Luca Marini oraz Francesco Bagnaia, który wyraźnie stracił tempo w końcówce wyścigu.
