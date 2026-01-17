Paczka z Nokiami utknęła na 16 lat. Zamówienie z 2010 roku dotarło dopiero teraz

Wojna zatrzymała dostawę, ale kurier finalnie doprowadził sprawę do końca.

Historia z Libii pokazuje, że pojęcie „opóźnionej dostawy” może mieć zupełnie nowy wymiar. Lokalny sprzedawca telefonów komórkowych odebrał paczkę z zamówieniem złożonym jeszcze w 2010 roku. Problem w tym, że przesyłka dotarła dopiero po szesnastu latach. Paczka z telefonami czekała niemal dwie dekady Zamówienie obejmowało telefony komórkowe Nokii, które w momencie wysyłki należały do droższych i bardziej pożądanych modeli. Wybuch wojny domowej w Libii w 2011 roku całkowicie sparaliżował łańcuchy dostaw, a magazyny i transporty zostały porzucone na lata. Przesyłka uznana została za zaginioną lub skradzioną. Wczytywanie ramki mediów.

Jak się jednak okazało, paczka cały czas znajdowała się w magazynie w Trypolisie. Co najbardziej zaskakujące, magazyn i sklep dzieliło zaledwie kilka kilometrów. Nikt przez lata nie podjął się jej doręczenia, aż została przypadkowo odnaleziona i przekazana do realizacji.

GramTV przedstawia:

Do sieci trafiło nagranie, na którym właściciel sklepu otwiera paczkę po 16 latach. W środku znajdują się m.in. modele Nokia N95 oraz Nokia 5300. Telefony były zapakowane w folię ochronną, jednak bez oryginalnych pudełek i akcesoriów. Nie pokazano momentu ich uruchamiania. Możliwe, że stare baterie po tylu latach całkowicie straciły sprawność. Brak kompletnego zestawu znacząco obniża ich wartość, choć część komentujących uważa, że wciąż mogą zainteresować kolekcjonerów jako technologiczne ciekawostki. Los 16-letnich Nokii pozostaje nieznany. Historia stała się jednak viralem i przypomnieniem czasów, gdy telefony komórkowe były projektowane zupełnie inaczej niż dziś.