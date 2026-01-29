Paczka 8 gier od Humble Bundle dla fanów gier wyścigowych

Tym razem coś dla siebie znajdą fani gier wyścigowych. Najnowszy pakiet od Humble Bundle to bowiem aż 8 produkcji reprezentujących ten właśnie gatunek.

Osiem wyścigowych produkcji w pakiecie od HB

Paczkę Nacon Racing Collection 2026 podzielono na trzy progi cenowe, różniące się nie tylko tym, ile zapłacimy, ale również tym, co dostaniemy. Jeżeli wydanym około 27 zł, nasze konto Steam wzbogaci się choćby o trzy odsłony serii WRC FIA – od 7 do 9. Do tego dochodzą również V-Rally 4 oraz TT Isle of Man: Ride on the Edge 2. Gdybyśmy nieco dołożyli, wchodząc na poziom około 36 zł, zgarniemy również WRC Generations.