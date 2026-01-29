Zaloguj się lub Zarejestruj

Paczka 8 gier od Humble Bundle dla fanów gier wyścigowych

Maciej Petryszyn
2026/01/29 19:10
0


Paczek z grami nigdy dość. Z takiego założenia najwyraźniej wychodzą przedstawiciele Humble Bundle, którzy prezentują nowy zestaw.

Tym razem coś dla siebie znajdą fani gier wyścigowych. Najnowszy pakiet od Humble Bundle to bowiem aż 8 produkcji reprezentujących ten właśnie gatunek.

Humble Bundle
Humble Bundle

Osiem wyścigowych produkcji w pakiecie od HB

Paczkę Nacon Racing Collection 2026 podzielono na trzy progi cenowe, różniące się nie tylko tym, ile zapłacimy, ale również tym, co dostaniemy. Jeżeli wydanym około 27 zł, nasze konto Steam wzbogaci się choćby o trzy odsłony serii WRC FIA – od 7 do 9. Do tego dochodzą również V-Rally 4 oraz TT Isle of Man: Ride on the Edge 2. Gdybyśmy nieco dołożyli, wchodząc na poziom około 36 zł, zgarniemy również WRC Generations.

Jest też próg trzeci, który wyceniono na około 44 zł. W jego skład wejdą WRC 10 FIA World Rally Championship z 2021 roku oraz wydane trzy lata później TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. To w sumie daje nam 8 produkcji. Szybka matematyka wystarczy, by dowiedzieć się, że dzięki temu za jedną grę zapłacimy średnio 5,56 zł.

Paczka Nacon Racing Collection 2026 od Humble Bundle wygląda tak:

Pierwszy próg za 6,33€ wygląda tak:

GramTV przedstawia:

Przy drugim progu za 8,45€ dochodzą:

Przy trzecim progu za 10,56€ dochodzą:

Wszystkie gry dostępne w postaci kluczy Steam. Paczkę nabyć można do 30 stycznia, natomiast wszystkie klucze trzeba aktywować do 17 lutego 2027 roku, gdyż wtedy wygasną.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

