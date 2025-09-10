Pacific Drive się rozrasta. Pierwsze duże DLC zabierze graczy w tajemnicze rejony

W ubiegłym roku na rynek trafił Pacific Drive, cieszący się bardzo pozytywnym odbiorem na Steamie. Surrealistyczny survival pozwala odwiedzić północno-zachodnie wybrzeże USA i zmierzyć się z różnymi, nadprzyrodzonymi niebezpieczeństwami. Teraz Ironwood Studios przygotowuje się do premiery pierwszego płatnego rozszerzenia, zatytułowanego Whispers in the Woods.

Pacific Drive – Whispers in the Woods. Pierwsze płatne DLC do uznanego survivalu nadciąga

Studio obiecuje dostarczyć graczom zupełnie nową, intrygującą historię, która rozszerzy uniwersum Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. Dodatek ma zaoferować od ośmiu do dwunastu godzin rozgrywki. Rozszerzenie Whispers in the Woods wprowadzi graczy w nieodkryte dotąd rejony, gdzie swoją obecność zaznaczyła nowa, tajemnicza frakcja.