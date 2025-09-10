Pacific Drive się rozrasta. Pierwsze duże DLC zabierze graczy w tajemnicze rejony

Pacific Drive powraca z rozszerzeniem Whispers in the Woods.
W ubiegłym roku na rynek trafił Pacific Drive, cieszący się bardzo pozytywnym odbiorem na Steamie. Surrealistyczny survival pozwala odwiedzić północno-zachodnie wybrzeże USA i zmierzyć się z różnymi, nadprzyrodzonymi niebezpieczeństwami. Teraz Ironwood Studios przygotowuje się do premiery pierwszego płatnego rozszerzenia, zatytułowanego Whispers in the Woods.
Pacific Drive – Whispers in the Woods. Pierwsze płatne DLC do uznanego survivalu nadciąga
Studio obiecuje dostarczyć graczom zupełnie nową, intrygującą historię, która rozszerzy uniwersum Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. Dodatek ma zaoferować od ośmiu do dwunastu godzin rozgrywki. Rozszerzenie Whispers in the Woods wprowadzi graczy w nieodkryte dotąd rejony, gdzie swoją obecność zaznaczyła nowa, tajemnicza frakcja.
DLC wzbogaci możliwości personalizacji pojazdu gracza, oferując dodatkowe części i modyfikacje, które pomogą przetrwać w niegościnnym środowisku. W miarę eksploracji nowych, tajemniczych lokacji, gracze będą mieli też okazję natknąć się na zupełnie nowe anomalie.
Wróć do strefy i zobacz, jak powstaje grupa fanatyków z obsesją na punkcie anomalii. Whispers in the Woods to przerażający, nowy dodatek do Pacific Drive.
Whispers in the Woods to całkiem nowa fabuła dla ciebie i twojego wiernego kombi. Dostępny w każdej chwili po pierwszych kilku godzinach gry, dodatek ten zabiera cię głęboko w nową, tajemniczą część lasów Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. Miejsce to jest pełne dziwnych symboli i kukieł oraz czyha tam mnóstwo nowych niebezpieczeństw i tajemnic do odkrycia. Znajdź i użyj mocy artefaktów, z których każdy dodaje dziwaczne i niewyjaśnione nowe efekty. – czytamy w opisie DLC.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Pacific Drive zadebiutowało 22 lutego 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. DLC ma ukazać się jeszcze w tym roku, choć dokładna data premiery pozostaje obecnie tajemnicą.
