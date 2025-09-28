PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC z premierowym zwiastunem. Kultowa przygoda wraca na Nintendo Switch

Legendarny PAC-MAN powraca w odświeżonej wersji PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. Gra jest już dostępna na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, oferując zarówno fanom, jak i nowym graczom zupełnie nowe doświadczenia w świecie PAC-LAND.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC – informacje o grze

W PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC duchy wkradły się do PAC-Village i ukradły Złoty Owoc, uwalniając potężnego króla duchów, Spooky’ego. PAC-MAN wyrusza w podróż po PAC-LAND, aby odzyskać Złoty Owoc i powstrzymać złowrogiego Spooky’ego.