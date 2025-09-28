PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC z premierowym zwiastunem. Kultowa przygoda wraca na Nintendo Switch

Legendarny PAC-MAN powraca w odświeżonej wersji PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. Gra jest już dostępna na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, oferując zarówno fanom, jak i nowym graczom zupełnie nowe doświadczenia w świecie PAC-LAND.
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC – informacje o grze
W PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC duchy wkradły się do PAC-Village i ukradły Złoty Owoc, uwalniając potężnego króla duchów, Spooky’ego. PAC-MAN wyrusza w podróż po PAC-LAND, aby odzyskać Złoty Owoc i powstrzymać złowrogiego Spooky’ego.
Gra została od podstaw zmodernizowana i rozbudowana: nowe grafiki, rozbudowane poziomy, ulepszenia jakości rozgrywki, dubbing i dodatkowe akcje PAC-MANA. Gracze będą mogli korzystać z nowych ruchów, stawić czoła odświeżonym bossom, odkrywać nowe postacie, kolekcjonować przedmioty, personalizować bohatera i grać w trybie dla dwóch graczy.
Podczas przygody PAC-MAN będzie biegać, pożerać, skakać i walczyć z duchami w różnych lokacjach – od drzew B-Doing, przez lodowate szczyty Snowy Mountain, po oceaniczne głębiny PAC-Marine. Nie zabraknie również akcji w Paradise Meadows, skoków nad lawą wulkanu czy walki na Ghost Island.
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC to powrót ulubionej gry fanów w nowej, dopracowanej wersji, która zachowuje ducha oryginału, a jednocześnie wprowadza nowoczesne elementy rozgrywki.
