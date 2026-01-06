Zaloguj się lub Zarejestruj

Pac-Man wkracza do świata Sonic Racing: CrossWorlds. Przygotujcie się na darmowy festiwal

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/06 11:30
0
0

Sonic Racing: CrossWorlds już w tym tygodniu wzbogaci się o nową zawartość inspirowaną Pac-Manem.

Pac-Man Pack to płatny dodatek dostępny dla posiadaczy Season Passa oraz edycji Digital Deluxe gry. W jego skład wchodzą nowi grywalni bohaterowie z Pac-Manem na czele, a także nowy pojazd oraz dedykowana trasa.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Pac-Man trafi do Sonic Racing: CrossWorlds

Oprócz płatnej zawartości Sega zapowiedziała również niespodziankę w postaci darmowego wydarzenia w grze. Będzie to Pac-Man Festival, który potrwa od 7 do 11 stycznia i będzie dostępny dla wszystkich graczy, również tych, którzy nie zakupią wspomnianego wyżej pakietu. Pac-Man jest kolejnym bohaterem dodanym w ramach zawartości Season Pass, po wcześniejszych dodatkach inspirowanych SpongeBobem Kanciastoportym oraz Minecraftem.

SEGA potwierdziła, że w dalszej części roku gracze mogą spodziewać się kolejnych płatnych dodatków opartych na markach takich jak Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem oraz Avatar Legends. Równolegle twórcy regularnie udostępniają darmowych zawodników. Do gry trafili już między innymi Hatsune Miku, Joker z Persony, Ichiban Kasuga z Like a Dragon, a ostatnio także NiGHTS. SEGA zapowiada, że to dopiero początek i w ciągu roku pojawi się znacznie więcej bezpłatnej zawartości. W zeszłym miesiącu w rozmowie z Famitsu, reżyser gry Masaru Kohayakawa powiedział:

Planujemy dostarczać nową zawartość przez cały sezon 2026, ale przygotowaliśmy też jeszcze więcej niespodzianek niż na premierę. Chcemy, aby był to rok, który wszystkich zaskoczy.

GramTV przedstawia:

Sonic Racing: CrossWorlds zostało bardzo dobrze przyjęte zarówno przez graczy jak i recenzentów. Decyzja Nintendo o zmianie formuły w Mario Kart World sprawia, iż propozycja SEGI jest obecnie najlepszym wyborem dla graczy szukających klasycznego kartingowego doświadczenia. Sprawdźcie naszą recenzję, a dowiecie się dlaczego warto sięgnąć po tę produkcję.

SEGA potwierdziła, że nowy pakiet z Pac-Manem zadebiutuje w czwartek, 7 stycznia, wraz z darmowym festiwalem.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/sonic-racing-crossworlds-is-getting-pac-man-content-later-this-week-and-a-surprise-free-festival/

Tagi:

News
DLC
SEGA
wyścigi
samochody
Sonic
Pac Man
Pac-Man
karty
Sonic the Hedgehog
Wyścigowe
festiwal
nowa zawartość
samochodówki
aktualizacja gry
wyścigi samochodowe
Sonic Racing: CrossWorlds
wyścigi arcade
gokarty
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112