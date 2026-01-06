Pac-Man wkracza do świata Sonic Racing: CrossWorlds. Przygotujcie się na darmowy festiwal

Sonic Racing: CrossWorlds już w tym tygodniu wzbogaci się o nową zawartość inspirowaną Pac-Manem.
Pac-Man Pack to płatny dodatek dostępny dla posiadaczy Season Passa oraz edycji Digital Deluxe gry. W jego skład wchodzą nowi grywalni bohaterowie z Pac-Manem na czele, a także nowy pojazd oraz dedykowana trasa.
Pac-Man trafi do Sonic Racing: CrossWorlds
Oprócz płatnej zawartości Sega zapowiedziała również niespodziankę w postaci darmowego wydarzenia w grze. Będzie to Pac-Man Festival, który potrwa od 7 do 11 stycznia i będzie dostępny dla wszystkich graczy, również tych, którzy nie zakupią wspomnianego wyżej pakietu. Pac-Man jest kolejnym bohaterem dodanym w ramach zawartości Season Pass, po wcześniejszych dodatkach inspirowanych SpongeBobem Kanciastoportym oraz Minecraftem.
SEGA potwierdziła, że w dalszej części roku gracze mogą spodziewać się kolejnych płatnych dodatków opartych na markach takich jak Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem oraz Avatar Legends. Równolegle twórcy regularnie udostępniają darmowych zawodników. Do gry trafili już między innymi Hatsune Miku, Joker z Persony, Ichiban Kasuga z Like a Dragon, a ostatnio także NiGHTS. SEGA zapowiada, że to dopiero początek i w ciągu roku pojawi się znacznie więcej bezpłatnej zawartości. W zeszłym miesiącu w rozmowie z Famitsu, reżyser gry Masaru Kohayakawa powiedział:
Planujemy dostarczać nową zawartość przez cały sezon 2026, ale przygotowaliśmy też jeszcze więcej niespodzianek niż na premierę. Chcemy, aby był to rok, który wszystkich zaskoczy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!