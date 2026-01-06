Pac-Man wkracza do świata Sonic Racing: CrossWorlds. Przygotujcie się na darmowy festiwal

Sonic Racing: CrossWorlds już w tym tygodniu wzbogaci się o nową zawartość inspirowaną Pac-Manem.

Pac-Man Pack to płatny dodatek dostępny dla posiadaczy Season Passa oraz edycji Digital Deluxe gry. W jego skład wchodzą nowi grywalni bohaterowie z Pac-Manem na czele, a także nowy pojazd oraz dedykowana trasa.

Pac-Man trafi do Sonic Racing: CrossWorlds

Oprócz płatnej zawartości Sega zapowiedziała również niespodziankę w postaci darmowego wydarzenia w grze. Będzie to Pac-Man Festival, który potrwa od 7 do 11 stycznia i będzie dostępny dla wszystkich graczy, również tych, którzy nie zakupią wspomnianego wyżej pakietu. Pac-Man jest kolejnym bohaterem dodanym w ramach zawartości Season Pass, po wcześniejszych dodatkach inspirowanych SpongeBobem Kanciastoportym oraz Minecraftem.