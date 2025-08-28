Zaloguj się lub Zarejestruj

Owlboy dostępny za 17,99 zł w Nintendo eShop

Mikołaj Berlik
2025/08/28 20:30
0

Platformówkowa przygodówka od studia D-Pad jest dostępna z 80% zniżką.

Nintendo eShop ponownie kusi graczy atrakcyjną promocją. Tym razem w przecenie znalazł się Owlboy – platformówkowa przygodówka od studia D-Pad, która została przeceniona aż o 80%.

Owlboy
Owlboy

Owlboy – oferta w Nintendo eShop

Produkcję można kupić obecnie za 17,99 zł zamiast 89,99 zł. To historycznie najniższa cena na Nintendo Switch, co czyni promocję wyjątkowo atrakcyjną dla fanów pixel-artu i gier inspirowanych klasykami ze SNES-a. Tytuł zdobył bardzo dobre opinie zarówno od recenzentów, jak i graczy – na Steamie jego oceny są w większości przytłaczająco pozytywne.

Owlboy zadebiutował w 2016 roku i od tego czasu zdobył uznanie jako jeden z najlepszych niezależnych tytułów w gatunku platformówek. Produkcja pozwala wcielić się w tytułowego chłopca-sowę, który wraz z towarzyszami przemierza podniebny świat, walcząc z piratami i odkrywając sekrety dawnej cywilizacji.

Oferta w Nintendo eShop potrwa do 17 września, więc gracze mają jeszcze trochę czasu, aby zdecydować się na zakup. Warto jednak pamiętać, że podobne promocje na ten tytuł zdarzają się rzadko.

