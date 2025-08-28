Owlboy dostępny za 17,99 zł w Nintendo eShop

Nintendo eShop ponownie kusi graczy atrakcyjną promocją. Tym razem w przecenie znalazł się Owlboy – platformówkowa przygodówka od studia D-Pad, która została przeceniona aż o 80%.

Owlboy – oferta w Nintendo eShop

Produkcję można kupić obecnie za 17,99 zł zamiast 89,99 zł. To historycznie najniższa cena na Nintendo Switch, co czyni promocję wyjątkowo atrakcyjną dla fanów pixel-artu i gier inspirowanych klasykami ze SNES-a. Tytuł zdobył bardzo dobre opinie zarówno od recenzentów, jak i graczy – na Steamie jego oceny są w większości przytłaczająco pozytywne.