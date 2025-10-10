Zaloguj się lub Zarejestruj

Overwatch 2 szykuje halloweenową aktualizację – Season 19 pełen masek i nowych bohaterów

Mikołaj Berlik
2025/10/10 10:00
Nadchodzi sezon 19: Haunted Masquerade.

Nowy sezon Overwatch 2 zbliża się wielkimi krokami, a jego motywem przewodnim będzie Halloween. Blizzard zapowiedział, że Season 19: Haunted Masquerade rozpocznie się 14 października, wprowadzając do gry maski inspirowane bohaterami, nowe umiejętności i wydarzenia sezonowe.

Overwatch 2 – maski z unikalnymi zdolnościami i powrót Junkensteina

W ramach halloweenowej aktualizacji gracze będą mogli zakładać maski przedstawiające innych bohaterów. Co ciekawe, każda z nich zapewni dostęp do unikalnych zdolności – na przykład Orisa zyska włócznię, a Winston będzie mógł użyć Rewindu Tracera. Część masek ma również specjalne efekty, jeśli zostaną założone przez „powiązanych fabularnie” bohaterów, takich jak Reinhardt i Brigitte.

W sezonie powrócą też popularne tryby Junkenstein’s Revenge i Wrath of the Bride, które od lat stanowią nieodłączny element halloweenowych wydarzeń w Overwatch. Do tego pojawi się nowa mapa Busan Sanctuary Control oraz trzech nowych bohaterów: Torbjörn, Hazard i Sojourn Fight.

GramTV przedstawia:

Blizzard wprowadzi również nowy Battle Pass, który przyniesie szereg nagród kosmetycznych, w tym mityczną skórkę dla Lifeweavera. W grze pojawią się także jednorazowe gadżety (Gadgets), pozwalające np. usuwać negatywne efekty za pomocą Kitsune Charm lub uciekać z pola walki przy użyciu Jet Skates.

Sezon 19 zapowiada się więc na jedno z ciekawszych wydarzeń w Overwatch 2 ostatnich miesięcy. Halloweenowy klimat i nowe mechaniki mogą przyciągnąć zarówno stałych graczy, jak i tych, którzy od dawna nie zaglądali do produkcji Blizzarda.

Źródło:https://gamingbolt.com/overwatch-2-season-19-brings-halloween-themed-masks-with-unique-ability-combos

News
PC
Overwatch
Halloween
Overwatch 2
Mikołaj Berlik
