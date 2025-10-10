Overwatch 2 szykuje halloweenową aktualizację – Season 19 pełen masek i nowych bohaterów

Nowy sezon Overwatch 2 zbliża się wielkimi krokami, a jego motywem przewodnim będzie Halloween. Blizzard zapowiedział, że Season 19: Haunted Masquerade rozpocznie się 14 października, wprowadzając do gry maski inspirowane bohaterami, nowe umiejętności i wydarzenia sezonowe.

Overwatch 2 – maski z unikalnymi zdolnościami i powrót Junkensteina

W ramach halloweenowej aktualizacji gracze będą mogli zakładać maski przedstawiające innych bohaterów. Co ciekawe, każda z nich zapewni dostęp do unikalnych zdolności – na przykład Orisa zyska włócznię, a Winston będzie mógł użyć Rewindu Tracera. Część masek ma również specjalne efekty, jeśli zostaną założone przez „powiązanych fabularnie” bohaterów, takich jak Reinhardt i Brigitte.