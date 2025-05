Overwatch 2 łączy siły z Gundam Wing. Pojawiły się nowe skórki dla bohaterów

Podobnie jak we wcześniejszych kolaboracjach, takich jak One Punch Man, Cowboy Bebop czy My Hero Academia, w evencie Overwatch 2 x Gundam Wing gracze otrzymują nową serię skórek inspirowanych kultową serią anime.

Overwatch 2 nawiązuje współpracę z Gundam Wing

Sezon 16 w Overwatch 2 rozpoczął się 22 kwietnia 2025 roku, wprowadzając nowy sezon rankingowy, przepustkę bojową, tryb gry Stadion, nową bohaterkę Freję (DPS) oraz wiele innych nowości. Częścią tych atrakcji jest również najnowsze wydarzenie specjalne, czyli kolaboracja z Gundam Wing, która wystartowała 29 kwietnia 2025 roku. W ramach tego wydarzenia gracze mogą brać udział w wyzwaniach czasowych oraz zdobywać kosmetyczne nagrody. Oczywiście, aby zdobyć skórki z serii Overwatch 2 x Gundam Wing, należy przejść do sklepu w grze i wybrać odpowiedni pakiet. Do wyboru są dwa warianty zakupu: