Overwatch 2 z ograniczeniami dla nowych graczy

Niedawno na łamach oficjalnej strony Blizzard Entertainment pojawił się (podajemy za serwisem IGN) wpis informujący między innymi o ograniczeniach dla zupełnie nowych graczy w grze Overwatch 2. Okazuje się bowiem, że część zawartości produkcji będzie dla nich zablokowana, dopóki nie rozegrają określonej liczby meczów (jest to liczba całkiem spora). Odpowiadający za to system został przez twórców nazwany Wprowadzeniem dla nowych użytkowników (WDNU; ang. First Time User Experience, FTUE).

Kolejne zmiany w grze Overwatch 2

Zaimplementowanie wspomnianego systemu ma na celu nie tylko wprowadzenie nowych użytkowników, ale również polepszenie doświadczenia dla bardziej doświadczonych członków społeczności Overwatch. Aby otrzymać dostęp do rozgrywek rankingowych, nowi gracze będą musieli w pierwszej kolejności wygrać 50 meczów w trybie Szybkiej Gry. Zdaniem deweloperów tym sposobem użytkownicy zapoznają się z zasadami produkcji, a system będzie mógł zidentyfikować podejrzanych lub nieprzyjaznych osobników.