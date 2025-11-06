Zaloguj się lub Zarejestruj

Overcooked doczeka się własnego reality show. Netflix i A24 łączą siły

Patrycja Pietrowska
2025/11/06 09:30
0
0

Z chaotycznej kuchni prosto na ekran.

Overcooked, kultowy symulator gotowania, zostanie przekształcony w kulinarny program typu reality show. Amerykańskie A24 i gigant streamingowy Netflix połączyły siły, aby zrealizować projekt. A24 nabyło prawa do adaptacji Overcooked i planuje stworzyć na jego podstawie konkurs gotowania. Z kolei Netflix ma pełnić rolę platformy, która udostępni serię widzom. Chociaż obecnie brak jest oficjalnych komentarzy ze strony Netfliksa czy A24, informacja ta została ujawniona w ekskluzywnym raporcie przez Deadline.

Overcooked
Overcooked

Overcooked zamienia się w program kulinarny. Netflix i A24 szykują szalone show

Tytuł, który zadebiutował w 2016 roku za sprawą deweloperów z Ghost Town Games, szybko stał się hitem. Overcooked jest powszechnie uznawany przez miłośników gier wieloosobowych za jeden z najbardziej zabawnych, choć jednocześnie frustrujących symulatorów gotowania. Sukces gry w dużej mierze opierał się na charakterystycznym chaosie i intensywnych wyzwaniach, które deweloperzy zamierzają przenieść również do formatu telewizyjnego.

GramTV przedstawia:

Nowa produkcja ma czerpać inspirację z innych popularnych, rodzinnych programów konkursowych dostępnych na platformie Netflix, takich jak Nailed It! oraz The Floor is Lava. Produkcją wykonawczą zajmą się przedstawiciele Ghost Town Games wraz z zespołem z A24. Twórcy planują zachować ducha oryginalnej gry, opierając format na szybkich i dynamicznych zmaganiach.

Źródło:https://insider-gaming.com/overcooked-show-netflix-a24/

Tagi:

News
Netflix
programy
Overcooked
program telewizyjny
reality show
program
A24
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112