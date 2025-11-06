Overcooked doczeka się własnego reality show. Netflix i A24 łączą siły

Overcooked, kultowy symulator gotowania, zostanie przekształcony w kulinarny program typu reality show. Amerykańskie A24 i gigant streamingowy Netflix połączyły siły, aby zrealizować projekt. A24 nabyło prawa do adaptacji Overcooked i planuje stworzyć na jego podstawie konkurs gotowania. Z kolei Netflix ma pełnić rolę platformy, która udostępni serię widzom. Chociaż obecnie brak jest oficjalnych komentarzy ze strony Netfliksa czy A24, informacja ta została ujawniona w ekskluzywnym raporcie przez Deadline.

Overcooked zamienia się w program kulinarny. Netflix i A24 szykują szalone show

Tytuł, który zadebiutował w 2016 roku za sprawą deweloperów z Ghost Town Games, szybko stał się hitem. Overcooked jest powszechnie uznawany przez miłośników gier wieloosobowych za jeden z najbardziej zabawnych, choć jednocześnie frustrujących symulatorów gotowania. Sukces gry w dużej mierze opierał się na charakterystycznym chaosie i intensywnych wyzwaniach, które deweloperzy zamierzają przenieść również do formatu telewizyjnego.