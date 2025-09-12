Over the Hill przesunięte na 2026 rok. Twórcy potwierdzają wsparcie dla modów

Nowa gra twórców Art of Rally, czyli Over the Hill, nie ukaże się w 2025 roku jak pierwotnie planowano.

Studio Funselektor ogłosiło, że premiera gry Over the Hill została przesunięta na 2026 rok. Powodem tej decyzji jest chęć dopracowania projektu i zapewnienia mu jak najlepszej jakości.

To powolna rozgrywka, coś w rodzaju układanki. Szukanie przyczepności, wybieranie drogi, radzenie sobie w błocie.

Mimo opóźnienia, twórcy zapewniają, że gra jest w dobrym stanie i rozwija się zgodnie z planem, choć jeszcze nie na poziomie, którego oczekują. Funselektor, znane z Absolute Drift i Art of Rally, tym razem stawia na zupełnie inne tempo zabawy. Over the Hill to spokojna gra eksploracyjna, nastawiona na jazdę w terenie i współpracę w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech graczy. Rozgrywka ma polegać na eksploracji, wykonywaniu celów oraz radzeniu sobie z trudnym, zmiennym terenem. Dune Casu, twórca gry powiedział:

Celujemy w 2026 i nie chcemy przekraczać tej daty. Zależy nam na stworzeniu najlepszej gry, a nie na spieszeniu się z premierą.

Pietro De Grandi dodał, że pierwsze testy i feedback od graczy jasno pokazały, iż projekt potrzebuje więcej czasu:

Nie mamy daty premiery. Taka jest prawda. Ogłoszenie roku 2025 było prawdopodobnie błędem

Twórcy przyznają, że projekt jest dla nich ogromnym ryzykiem. Studio jest w pełni niezależne i samofinansowane, więc sukces Over the Hill może zaważyć na przyszłości Funselektora.

Choć premiera została odsunięta, gracze będą mogli wypróbować grę wcześniej. Pierwszy zamknięty test był dostępny dla 150 osób, a kolejne (już otwarte) mają się odbyć w najbliższych miesiącach. Niewykluczone, że przed premierą pojawi się także wersja demonstracyjna gry. Studio celuje wstępnie w przedział 20-30 dolarów za grę.

Funselektor potwierdził, że gra otrzyma wsparcie dla modów, choć początkowo w postaci skórek, które będzie można udostępniać innym graczom. Tworzenie poziomów raczej nie wchodzi w grę ze względu na problemy techniczne z silnikiem Unity. W grze pojawi się co najmniej sześć dużych obszarów (ok. 4x4 km każdy), zmienne warunki pogodowe oraz cykl dnia i nocy. Gracze będą mogli ulepszać swoje pojazdy i korzystać z narzędzi, takich jak wyciągarki, aby wydostać się z trudnych sytuacji w terenie. Jak podkreśla Giovanni Frigo, główny inżynier projektu:

Chcemy utrzymać grę prostą, ale jednocześnie dodać realizmu, aby jazda w błocie lub w deszczu była wyzwaniem, ale nie frustrującym doświadczeniem.

Na premierę Over the Hill trafi na PC i Mac, ale twórcy chcą także przygotować wersje konsolowe oraz zapewnić crossplay.