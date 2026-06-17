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Outward 2 opóźnione o wiele miesięcy. Deweloperzy wolą przełożyć premierę niż zawieść graczy

Mikołaj Berlik
2026/06/17 10:00
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Premiera we wczesnym dostępie została przesunięta z nadchodzącego lipca aż na 2027 rok.

Fani wymagających RPG-ów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Studio Nine Dots oficjalnie ogłosiło, że Outward 2 nie trafi do wczesnego dostępu 7 lipca, jak wcześniej planowano. Premiera została przesunięta na 2027 rok.

Outward 2
Outward 2

Outward 2 – twórcy wsłuchali się w opinie graczy

Decyzję ogłosił dyrektor kreatywny i szef studia, Guillaume Boucher-Vidal. Deweloper przyznał, że po analizie opinii z bety zespół doszedł do wniosku, iż gra nie jest jeszcze gotowa na płatny debiut we wczesnym dostępie. Według twórców trzymanie się pierwotnego harmonogramu mogłoby doprowadzić do wydania produktu niespełniającego oczekiwań fanów. Studio podkreśla, że celem bety było zebranie opinii społeczności i odpowiednie zareagowanie na najczęściej pojawiające się uwagi.

Boucher-Vidal odniósł się także do graczy, którzy planowali wakacyjny urlop z myślą o premierze Outward 2. Jak przyznał, rozumie rozczarowanie społeczności i osobiście przeprasza osoby dotknięte opóźnieniem. Usłyszeliśmy też, że znacznie gorszym scenariuszem byłoby wydanie gry w niezadowalającym stanie. Studio chce, aby różnica pomiędzy wersją beta a wczesnym dostępem była wyraźnie odczuwalna i pozwoliła odbudować zaufanie graczy.

GramTV przedstawia:

Podobnie jak pierwsza część, Outward 2 zaoferuje otwarty świat fantasy i wysoki poziom trudności. Gracze ponownie będą musieli radzić sobie z niebezpiecznymi przeciwnikami, ograniczonymi zasobami oraz konsekwencjami porażki.

Śmierć nie zawsze oznacza jednak koniec przygody – bohater może obudzić się w zupełnie innym miejscu i kontynuować swoją podróż. Powróci także jeden z najbardziej cenionych elementów serii: kooperacja, zarówno online, jak i na podzielonym ekranie.

Na nową datę premiery trzeba jeszcze poczekać, ale twórcy Outward 2 ma wrócić silniejszy po tym potknięciu.

Źródło:https://gamingbolt.com/outward-2-early-access-delayed-from-july-7th-to-2027

Tagi:

News
PC
RPG
opóźnienie
Outward
RPG akcji
opóźnienie premiery
Outward 2
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112