Zaloguj się lub Zarejestruj

Outside the Blocks to raj dla kreatywnych graczy. Sandbox od polskiego twórcy już na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 15:30
0
0

Michał Kubas, weteran branży AAA, wprowadza na Steam swój osobisty projekt.

Wczoraj miała miejsce premiera Outside the Blocks. Tytuł ten, stworzony przez dewelopera Michała Kubasa, oddaje w ręce graczy zestaw narzędzi, które pozwalają tworzyć dioramy przedstawiający średniowieczne budynki.

Outside the Blocks
Outside the Blocks

Outside the Blocks debiutuje na Steam. Kreatywna „pracownia sztuki” od polskiego twórcy

Outside the Blocks to relaksująca piaskownica, w której gracze mogą w pełni zaufać swojej artystycznej wizji, koncentrując się na wyrażaniu kreatywności i dopracowywaniu każdego detalu. Zasadniczą cechą rozgrywki jest całkowity brak misji, celów czy jakiejkolwiek rywalizacji.

Gra oferuje wiele narzędzi, modeli oraz dodatków, które w połączeniu z opcją personalizacji każdego z elementów dają twórcom niemal nieograniczone możliwości w projektowaniu i dekorowaniu. Zainteresowani mogą również tchnąć życie w swoje dzieła, dodając specjalne animacje, a także rośliny czy warunki pogodowe.

Outside The Blocks
Outside The Blocks

GramTV przedstawia:

Michał Kubas zaprojektował Outside the Blocks jako pracownię sztuki dla każdego. System projektowania, budowania i dekorowania jest rozbudowany, ale jednocześnie niezwykle intuicyjny, dzięki czemu miniaturowe dzieła sztuki mogą tworzyć zarówno doświadczeni projektanci, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z twórczością 3D. Elementem ułatwiającym precyzyjną pracę jest zaawansowany system warstw, który zapewnia pełną kontrolę nad każdym obiektem.

Outside the Blocks dostępne jest już na platformie Steam.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/432982-uwolnij-swoja-kreatywnosc-tworzac-zamki-karczmy-i-kurniki-dzis-premiera-outside-the-blocks

Tagi:

News
Steam
sandbox
diorama
Piaskownica
projektowanie
Outside the Blocks
Michał Kubas
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112