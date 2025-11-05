Outside the Blocks to raj dla kreatywnych graczy. Sandbox od polskiego twórcy już na Steamie

Outside the Blocks to relaksująca piaskownica, w której gracze mogą w pełni zaufać swojej artystycznej wizji, koncentrując się na wyrażaniu kreatywności i dopracowywaniu każdego detalu. Zasadniczą cechą rozgrywki jest całkowity brak misji, celów czy jakiejkolwiek rywalizacji.

Wczoraj miała miejsce premiera Outside the Blocks. Tytuł ten, stworzony przez dewelopera Michała Kubasa, oddaje w ręce graczy zestaw narzędzi, które pozwalają tworzyć dioramy przedstawiający średniowieczne budynki.

Gra oferuje wiele narzędzi, modeli oraz dodatków, które w połączeniu z opcją personalizacji każdego z elementów dają twórcom niemal nieograniczone możliwości w projektowaniu i dekorowaniu. Zainteresowani mogą również tchnąć życie w swoje dzieła, dodając specjalne animacje, a także rośliny czy warunki pogodowe.

Michał Kubas zaprojektował Outside the Blocks jako pracownię sztuki dla każdego. System projektowania, budowania i dekorowania jest rozbudowany, ale jednocześnie niezwykle intuicyjny, dzięki czemu miniaturowe dzieła sztuki mogą tworzyć zarówno doświadczeni projektanci, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z twórczością 3D. Elementem ułatwiającym precyzyjną pracę jest zaawansowany system warstw, który zapewnia pełną kontrolę nad każdym obiektem.

Outside the Blocks dostępne jest już na platformie Steam.