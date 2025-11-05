Outside the Blocks to raj dla kreatywnych graczy. Sandbox od polskiego twórcy już na Steamie

Michał Kubas, weteran branży AAA, wprowadza na Steam swój osobisty projekt.
Wczoraj miała miejsce premiera Outside the Blocks. Tytuł ten, stworzony przez dewelopera Michała Kubasa, oddaje w ręce graczy zestaw narzędzi, które pozwalają tworzyć dioramy przedstawiający średniowieczne budynki.
Outside the Blocks debiutuje na Steam. Kreatywna „pracownia sztuki” od polskiego twórcy
Outside the Blocks to relaksująca piaskownica, w której gracze mogą w pełni zaufać swojej artystycznej wizji, koncentrując się na wyrażaniu kreatywności i dopracowywaniu każdego detalu. Zasadniczą cechą rozgrywki jest całkowity brak misji, celów czy jakiejkolwiek rywalizacji.
Gra oferuje wiele narzędzi, modeli oraz dodatków, które w połączeniu z opcją personalizacji każdego z elementów dają twórcom niemal nieograniczone możliwości w projektowaniu i dekorowaniu. Zainteresowani mogą również tchnąć życie w swoje dzieła, dodając specjalne animacje, a także rośliny czy warunki pogodowe.
GramTV przedstawia:
Michał Kubas zaprojektował Outside the Blocks jako pracownię sztuki dla każdego. System projektowania, budowania i dekorowania jest rozbudowany, ale jednocześnie niezwykle intuicyjny, dzięki czemu miniaturowe dzieła sztuki mogą tworzyć zarówno doświadczeni projektanci, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z twórczością 3D. Elementem ułatwiającym precyzyjną pracę jest zaawansowany system warstw, który zapewnia pełną kontrolę nad każdym obiektem.
Outside the Blocks dostępne jest już na platformie Steam.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!