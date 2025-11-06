Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto wymagania sprzętowe nowej gry z serii Monster Hunter. Pojawi się również kontrowersyjne zabezpieczenie

Mikołaj Berlik
2025/11/06 08:30
Capcom ujawnia szczegóły.

Capcom potwierdził, że Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection trafi na komputery z zabezpieczeniem Denuvo. Przy okazji ogłoszono pełne wymagania sprzętowe, które pokazują, że gra będzie wymagać solidnej konfiguracji – zwłaszcza przy wyższych ustawieniach graficznych.

Monster Hunter Stories 3
Monster Hunter Stories 3

Monster Hunter Stories 3 – wymagania sprzętowe i szczegóły fabuły

Minimalne wymagania sprzętowe Monster Hunter Stories 3:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 11 (wymagana wersja 64-bitowa)
  • Procesor: Intel Core i3-9100 or AMD Ryzen 3 3200G
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660(VRAM 6GB) or AMD Radeon RX 5500 XT(VRAM 8GB)
  • DirectX: Wersja 12

Zalecane wymagania sprzętowe Monster Hunter Stories 3:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 11 (wymagana wersja 64-bitowa)
  • Procesor: Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super(VRAM 8GB) or AMD Radeon RX 5700 XT(VRAM 8GB)
  • DirectX: Wersja 12

Produkcja opowiada historię dwóch królestw – Azurii i Vermeil – stojących na krawędzi katastrofy. Gdy tajemnicze kryształy zaczynają rozprzestrzeniać się po świecie, w jednym z jaj wykluwa się rzadki Rathalos. Wraz z nim pojawia się drugi potwór z tym samym symbolem, co legendarne smoki sprzed 200 lat, co wzbudza lęk przed nową wojną.

Wcielimy się w następcę tronu Azurii, przywódcę Strażników i jedynego jeźdźca Rathalosa w królestwie. Naszym zadaniem będzie badanie tzw. egg quartzów i odkrywanie tajemnic kryjących się za nagłymi zniknięciami potworów. Poszukiwania poprowadzą nas na północ, do niebezpiecznej krainy Meridian, gdzie świat Monster Huntera przybierze mroczniejszy ton niż kiedykolwiek wcześniej.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zadebiutuje 13 marca 2026 roku.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/monster-hunter-stories-3-twisted-reflection-will-have-denuvo-pc-requirements-revealed/

Mikołaj Berlik
