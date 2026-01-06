Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto strzelanka FPS inspirowana filmami Johna Woo, która ma oferować fotorealistyczną grafikę i akcję z pierwszej osoby

Mikołaj Berlik
2026/01/06 19:00
0
0

Monte Gallo i MicroProse zabiorą graczy do Hongkongu pełnego szalonych akcji i efektownych wymian ognia.

Studio Monte Gallo wraz z wydawcą MicroProse pracują nad FPS-em Better Than Dead, który przeniesie graczy do Hongkongu i pozwoli wcielić się w kobietę szukającą zemsty. Produkcja stawia na efektowne wymiany ognia, immersję i brutalną, filmową akcję, a wszystkie elementy rozgrywki mają przypominać klasyczne filmy akcji z lat 80. i 90., zwłaszcza te w reżyserii Johna Woo.

Better Than Dead

Better Than Dead – szalona rozgrywka z perspektywy pierwszej osoby

Better Than Dead wykorzysta stylistykę bodycam, popularną dotychczas głównie w taktycznych strzelankach i horrorach. Gracze nie zobaczą pasków zdrowia ani innych interfejsowych wskaźników – każdy ruch i każda wymiana ognia ma być jak scena z filmu. Dodatkowym wyzwaniem będzie obecność cywilów na mapach, których przypadkowe trafienie wymagać będzie precyzji i refleksu.

Brutalna strzelanka FPS. Jedna dziewczyna. Jedna broń. Jedno nagranie.

Wkroczyli w jej życie.
Sfilmowali ją. Zniszczyli ją.
Teraz ona powraca — i to ona ich filmuje.

Better Than Dead to brutalna strzelanka FPS osadzona w fotorealistycznym Hongkongu.
Wcielasz się w rolę ocalałej, która ma już dość ucieczek. Ma pistolet, kamerę na ciele i listę osób do zabicia.

Każdy poziom to nalot. Każda walka jest osobista.

Ratowanie innych dziewczyn nie wystarczy — musisz znaleźć tych, którzy cię zniszczyli, i pokazać światu, jak ich likwidujesz.

Najważniejsze cechy

  • Strzelanka z kamerą na ciele — filmuj każdy krok. Każdy strzał. Każdą śmierć. Bez litości.
  • Surowa, natychmiastowa strzelanina — szybkie reakcje. Śmiercionośne kule. Jeśli spudłujesz, zginiesz.
  • Fotorealistyczny Hongkong – walcz w kultowych sceneriach filmów akcji: oświetlonych neonami restauracjach, obskurnych klubach nocnych, zaułkach i kryjówkach na dachach.
  • Zwarte, linearne poziomy – bez wypełniaczy. Tylko cele, napięcie i zemsta.
  • Kino akcji – inspirowane klasycznymi filmami akcji z Hongkongu z lat 80. i 90.

GramTV przedstawia:

Better Than Dead zmierza na razie wyłącznie na PC. Autorzy nie ujawnili jeszcze planowanej daty premiery, ale współpraca z MicroProse zapewnia środki potrzebne do dalszej produkcji. Twórcy obiecują fotorealistyczną akcję i pełne zanurzenie w świecie inspirowanym klasyką azjatyckiego kina akcji.

Źródło:https://www.gamestar.de/videos/neuer-singleplayer-shooter-macht-euch-zum-helden-eines-john-woo-films-und-verspricht-fotorealistische-action-aus-der-ego-perspektive,139045.html

News
PC
zwiastun
Steam
strzelanka
Mikołaj Berlik
