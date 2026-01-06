Oto strzelanka FPS inspirowana filmami Johna Woo, która ma oferować fotorealistyczną grafikę i akcję z pierwszej osoby

Brutalna strzelanka FPS. Jedna dziewczyna. Jedna broń. Jedno nagranie.

Wkroczyli w jej życie.

Sfilmowali ją. Zniszczyli ją.

Teraz ona powraca — i to ona ich filmuje.

Better Than Dead to brutalna strzelanka FPS osadzona w fotorealistycznym Hongkongu.

Wcielasz się w rolę ocalałej, która ma już dość ucieczek. Ma pistolet, kamerę na ciele i listę osób do zabicia.

Każdy poziom to nalot. Każda walka jest osobista.

Ratowanie innych dziewczyn nie wystarczy — musisz znaleźć tych, którzy cię zniszczyli, i pokazać światu, jak ich likwidujesz.



Najważniejsze cechy