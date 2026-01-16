Oto pierwsze Free Play Days 2026 roku. Zagramy za darmo w 7 gier

W ramach Xbox Free Play Days gracze mogą przez cały weekend bezpłatnie sprawdzić siedem sportowych produkcji na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S. Promocja potrwa do 18 stycznia, do godziny 8:59.

Xbox Free Play Days – sportowa oferta na weekend

W aktualnej rotacji Free Play Days udostępniono m.in. EA SPORTS FC 26, Madden NFL 26 oraz NHL 26, a także F1 25, UFC 5, EA SPORTS College Football 26 i EA SPORTS PGA TOUR. Co istotne, cztery z tych tytułów — FC 26, Madden NFL 26, College Football 26 oraz NHL 26 — nie wymagają aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass, by zagrać za darmo.