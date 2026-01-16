Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto pierwsze Free Play Days 2026 roku. Zagramy za darmo w 7 gier

Mikołaj Berlik
2026/01/16 16:30
Hity EA dostępne bez opłat przez ograniczony czas na konsolach Xbox.

W ramach Xbox Free Play Days gracze mogą przez cały weekend bezpłatnie sprawdzić siedem sportowych produkcji na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S. Promocja potrwa do 18 stycznia, do godziny 8:59.

Xbox Free Play Days
Xbox Free Play Days

Xbox Free Play Days – sportowa oferta na weekend

W aktualnej rotacji Free Play Days udostępniono m.in. EA SPORTS FC 26, Madden NFL 26 oraz NHL 26, a także F1 25, UFC 5, EA SPORTS College Football 26 i EA SPORTS PGA TOUR. Co istotne, cztery z tych tytułów — FC 26, Madden NFL 26, College Football 26 oraz NHL 26 — nie wymagają aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass, by zagrać za darmo.

Pozostałe gry dostępne są dla posiadaczy abonamentów Xbox Game Pass Essential, Premium lub Ultimate. Wszystkie produkcje można uruchomić w pełnych wersjach, a ewentualny zakup po zakończeniu promocji pozwoli zachować zapisane postępy.

GramTV przedstawia:

Przewiń w dół, znajdź i zainstaluj gry na poszczególnych stronach szczegółowych gier w witrynie Xbox.com. Kliknięcie spowoduje przejście do sklepu Microsoft Store, gdzie musisz się zalogować, aby wyświetlić opcję instalacji w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, Premium i Essential. Aby pobrać grę na konsolę, kliknij kartę Subskrypcje w sklepie Xbox Store i przejdź do kolekcji Free Play Days na konsoli Xbox One i Xbox Series X|S.

Xbox Free Play Days w sportowym wydaniu to okazja, by sprawdzić najnowsze odsłony popularnych serii EA bez ponoszenia kosztów. Oferta kończy się w sobotni poranek.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/01/15/free-play-days-01-15-2026/

Tagi:

News
Electronic Arts
Microsoft
EA
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
EA SPORTS FC
EA Sports College Football 26
