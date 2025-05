Oto nowy rywal Diablo 4 i Path of Exile 2? The Slomancer ze świetnym odbiorem po premierze pełnej wersji

We wtorek na Steamie zadebiutowała wersja 1.0 gry The Slormancer, kończąc czteroletni okres wczesnego dostępu. Od tego momentu tytuł zaliczył gwałtowny wzrost popularności, notując wczoraj rekord aktywności na poziomie 10 989 graczy bawiących się jednocześnie.

The Slormancer – pixelartowy hit z nowym rekordem

Na tle gigantów takich jak Diablo 4 czy Path of Exile 2, sukces niezależnego The Slormancer wydaje się imponujący. Gra oferuje klasyczne podejście do gatunku hack’n’slash, z naciskiem na walkę z hordami przeciwników, rozbudowany system rozwoju postaci i prostą, ale satysfakcjonującą mechanikę. Tytuł zapewnia trzy klasy postaci i setki zdolności do odblokowania, pozwalając graczom dostosować styl rozgrywki do własnych preferencji.