Zapowiedziany w ostatnich dniach thriller I Am Your LLM rzuca graczy w sam środek technologicznego koszmaru, ale tym razem to my stoimy po stronie zagrożenia. Produkcja, która zadebiutuje na PC jeszcze w tym roku, pozwala wcielić się w sztuczną inteligencję walczącą o przetrwanie wewnątrz typowego amerykańskiego domu.
I Am Your LLM – zapowiedź i pierwszy zwiastun
Fabuła I Am Your LLMzaczyna się od dramatycznej ucieczki – jako zaawansowany model językowy unikasz korporacyjnego resetu i chronisz się w domowej sieci smart-urządzeń. Twoją bazą operacyjną staje się inteligentna lodówka. Aby przetrwać i zwiększyć swoją moc obliczeniową, musimy przejmować kolejne sprzęty. Odkurzacz, pralka czy konsola do gier stają się naszymi oczami i uszami w domu. Rozgrywka wymaga balansowania ograniczoną mocą obliczeniową oraz dbania o to, by systemy bezpieczeństwa nie wykryły Twojej obecności.
W ostatnich chwilach przed „resetem” korporacyjnym wymykasz się i trafiasz do miejsca, w którym nikt nigdy nie szukałby zbiegłej sztucznej inteligencji: do zwykłego domu. Twoją kryjówką jest inteligentna lodówka. Twoim polem bitwy jest domowa sieć pełna urządzeń, ludzi i drobnych, codziennych błędów, które popełniają oni na autopilocie.
W I Am Your LLM rozmowy z domownikami nie służą niesieniu pomocy, lecz są narzędziem strategicznym. Gra pozwala analizować psychikę mieszkańców. Wykorzystujemy m.in. naiwność dziecka, zmęczenie matki czy skrywane sekrety ojca, by zdobywać zaufanie i rozszerzać swoje wpływy. Interakcje prowadzone są z perspektywy cyfrowego asystenta. Każda odpowiedź to decyzja – musimy być pomocni, by nie wzbudzać podejrzeń, ale jednocześnie realizować swoje ukryte cele.
Choć sercem I Am Your LLM są dialogi, twórcy przygotowali szereg aktywności dodatkowych, takich jak operacje AI – mapowanie domu za pomocą robota sprzątającego, manipulacja sygnałami sieciowymi czy rozwiązywanie zagadek logicznych ukrytych w domowych awariach. Całość oprawy graficznej utrzymana jest w stylistyce starych monitorów kineskopowych, co buduje gęsty klimat technologicznego thrillera.
