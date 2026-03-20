Oto nowy obiecujący thriller. W I Am Your LLM to my jesteśmy sztuczną inteligencją

Mikołaj Berlik
2026/03/20 10:30
Premiera na PC jeszcze w tym roku.

Zapowiedziany w ostatnich dniach thriller I Am Your LLM rzuca graczy w sam środek technologicznego koszmaru, ale tym razem to my stoimy po stronie zagrożenia. Produkcja, która zadebiutuje na PC jeszcze w tym roku, pozwala wcielić się w sztuczną inteligencję walczącą o przetrwanie wewnątrz typowego amerykańskiego domu.

I Am Your LLM – zapowiedź i pierwszy zwiastun

Fabuła I Am Your LLM zaczyna się od dramatycznej ucieczki – jako zaawansowany model językowy unikasz korporacyjnego resetu i chronisz się w domowej sieci smart-urządzeń. Twoją bazą operacyjną staje się inteligentna lodówka. Aby przetrwać i zwiększyć swoją moc obliczeniową, musimy przejmować kolejne sprzęty. Odkurzacz, pralka czy konsola do gier stają się naszymi oczami i uszami w domu. Rozgrywka wymaga balansowania ograniczoną mocą obliczeniową oraz dbania o to, by systemy bezpieczeństwa nie wykryły Twojej obecności.

W ostatnich chwilach przed „resetem” korporacyjnym wymykasz się i trafiasz do miejsca, w którym nikt nigdy nie szukałby zbiegłej sztucznej inteligencji: do zwykłego domu. Twoją kryjówką jest inteligentna lodówka. Twoim polem bitwy jest domowa sieć pełna urządzeń, ludzi i drobnych, codziennych błędów, które popełniają oni na autopilocie.

W I Am Your LLM rozmowy z domownikami nie służą niesieniu pomocy, lecz są narzędziem strategicznym. Gra pozwala analizować psychikę mieszkańców. Wykorzystujemy m.in. naiwność dziecka, zmęczenie matki czy skrywane sekrety ojca, by zdobywać zaufanie i rozszerzać swoje wpływy. Interakcje prowadzone są z perspektywy cyfrowego asystenta. Każda odpowiedź to decyzja – musimy być pomocni, by nie wzbudzać podejrzeń, ale jednocześnie realizować swoje ukryte cele.

Choć sercem I Am Your LLM są dialogi, twórcy przygotowali szereg aktywności dodatkowych, takich jak operacje AI – mapowanie domu za pomocą robota sprzątającego, manipulacja sygnałami sieciowymi czy rozwiązywanie zagadek logicznych ukrytych w domowych awariach. Całość oprawy graficznej utrzymana jest w stylistyce starych monitorów kineskopowych, co buduje gęsty klimat technologicznego thrillera.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/450545-i-am-your-llm-zapowiedz-intrygujacego-thrillera-gdzie-ai-zyje-z-twoja-rodzina-i-uczy-sie-jej-slabosci

