Zapowiedziany w ostatnich dniach thriller I Am Your LLM rzuca graczy w sam środek technologicznego koszmaru, ale tym razem to my stoimy po stronie zagrożenia. Produkcja, która zadebiutuje na PC jeszcze w tym roku, pozwala wcielić się w sztuczną inteligencję walczącą o przetrwanie wewnątrz typowego amerykańskiego domu.

I Am Your LLM – zapowiedź i pierwszy zwiastun

Fabuła I Am Your LLM zaczyna się od dramatycznej ucieczki – jako zaawansowany model językowy unikasz korporacyjnego resetu i chronisz się w domowej sieci smart-urządzeń. Twoją bazą operacyjną staje się inteligentna lodówka. Aby przetrwać i zwiększyć swoją moc obliczeniową, musimy przejmować kolejne sprzęty. Odkurzacz, pralka czy konsola do gier stają się naszymi oczami i uszami w domu. Rozgrywka wymaga balansowania ograniczoną mocą obliczeniową oraz dbania o to, by systemy bezpieczeństwa nie wykryły Twojej obecności.