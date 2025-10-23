Oto nowy konkurent Animal Crossing. Darmowe testy ruszą już w listopadzie

Studio Hoyoverse, znane z takich hitów jak Genshin Impact czy Honkai: Star Rail, zapowiedziało rozpoczęcie testów nowej gry – Petit Planet . Beta wystartuje 7 listopada i obejmie zarówno PC, jak i urządzenia mobilne. To pierwszy duży krok w stronę premiery tytułu, który określany jest jako „kosmiczny symulator życia”.

Autorzy Genshin Impact przygotowują nową grę, która może przypaść do gustu fanom Animal Crossing . Hoyoverse ujawniło szczegóły i datę testów Petit Island – darmowego symulatora życia inspirowanego relaksującą rozgrywką Nintendo.

W Petit Planet gracze znajdą własną planetę i zajmą się rozwijaniem miasteczka, uprawą roślin, łowieniem ryb oraz eksploracją świata. Według Hoyoverse całość ma zapewniać spokojne, odprężające tempo rozgrywki – podobnie jak Animal Crossing.

Nowa gra wydawcy Genshin Impact ma być dostępna za darmo, co może okazać się mocnym atutem w porównaniu do płatnego Animal Crossing: New Horizons. Petit Island łączy charakterystyczny styl anime z lekką oprawą 3D, a rozgrywka ma skupiać się na tworzeniu własnego miejsca do życia i kontaktach z innymi postaciami.

Beta testy rozpoczną się już 7 listopada, a zapisy dostępne są na oficjalnej stronie projektu.