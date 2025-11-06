Oto intro do nowego animowanego Batmana. Zapomnijcie o klimacie z kultowego The Animated Series

Na samą myśl o intro z animowanego serialu o Batmanie większości fanów od razu staje przed oczami kultowe Batman: The Animated Series – mroczne, stylowe i niepodrabialne. Tymczasem Bat-Fam, nowa produkcja Amazona, to najwyraźniej zupełnie inna bajka.

Familijny Batman zmierza na Amazon Prime Video

Już 10 listopada na Prime Video zadebiutuje pełna humoru, kolorowa i rodzinno-komediowa wersja przygód Mrocznego Rycerza. Główną rolę przejmie tu Damien Wayne, znany tym razem jako Mały Batman. W nowej animacji nie zabraknie barwnych postaci – wśród nich pojawią się m.in. Claire Selton (Wulkan), Alicia Pennyworth oraz Kirk Langstrom, znany jako Man-Bat. Ciekawostką jest obecność ducha R’as Al Ghula, który ma nawiedzać Wayne Manor, stając się swoistym rywalem domowników.