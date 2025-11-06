Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto intro do nowego animowanego Batmana. Zapomnijcie o klimacie z kultowego The Animated Series

Jakub Piwoński
2025/11/06 08:10
1
0

Ten serial animowany to zupełnie inna bajka.

Na samą myśl o intro z animowanego serialu o Batmanie większości fanów od razu staje przed oczami kultowe Batman: The Animated Series – mroczne, stylowe i niepodrabialne. Tymczasem Bat-Fam, nowa produkcja Amazona, to najwyraźniej zupełnie inna bajka.

Bat-Fam
Bat-Fam

Familijny Batman zmierza na Amazon Prime Video

Już 10 listopada na Prime Video zadebiutuje pełna humoru, kolorowa i rodzinno-komediowa wersja przygód Mrocznego Rycerza. Główną rolę przejmie tu Damien Wayne, znany tym razem jako Mały Batman. W nowej animacji nie zabraknie barwnych postaci – wśród nich pojawią się m.in. Claire Selton (Wulkan), Alicia Pennyworth oraz Kirk Langstrom, znany jako Man-Bat. Ciekawostką jest obecność ducha R’as Al Ghula, który ma nawiedzać Wayne Manor, stając się swoistym rywalem domowników.

W sieci można już zobaczyć oficjalne intro serialu, które zapowiada dynamiczną, kolorową i pełną humoru przygodę. Bat-Fam odchodzi od mrocznego tonu klasycznych historii o Batmanie. Serial ma być skierowany do młodszej publiczności, łącząc akcję z komediowym tonem i familijnym klimatem. Pierwszy sezon ma liczyć dziesięć odcinków.

GramTV przedstawia:

To jednak nie koniec bat-nowinek z Amazona. Platforma dała nam w zeszłym roku serial Batman: Mroczny mściciel, który oferował znacznie mroczniejsze i bardziej dojrzałe spojrzenie na Gotham City. Drugi sezon serialu jest już w przygotowaniu, a finał pierwszego zasugerował pojawienie się Jokera, dotąd nieobecnego w tej wersji animowanego uniwersum. Amazon Prime Video, który najwyraźniej wykupił licencję od Warner Bros. na postać Batmana w ograniczonym zakresie, szykuje więc dla fanów DC dwa zupełnie różne oblicza Batmana.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/new-batman-animated-series-releases-its-opening-watch/

Popkultura
Amazon
Batman
DC
Amazon Prime Video
Bat-Fam
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


