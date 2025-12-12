AUDIOMECH zmierza na Steam. Demo nowej gry twórcy Audiosurf już 12 grudnia

Nowy projekt Dylana Fitterera, twórcy kultowego Audiosurf, doczekał się oficjalnej prezentacji. AUDIOMECH stawia na intensywną walkę w rytm muzyki, łącząc efektowną oprawę z systemem, w którym każdy fragment utworu wpływa na świat gry.

AUDIOMECH – muzyka napędza mecha

W AUDIOMECH wcielamy się w pilota mecha walczącego w świecie dosłownie zbudowanym ze ścieżki dźwiękowej. Bas kontroluje elementy oznaczone na czerwono, wokale i instrumenty prowadzące – fioletowe, a tony wysokie – niebieskie. Gracz przełącza się między trzema formami: Bass Knightem, Vocal Gunshipem oraz Treble Bomberem, co pozwala dopasować styl walki do rytmu wybranego utworu.