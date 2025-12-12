Zaloguj się lub Zarejestruj

AUDIOMECH zmierza na Steam. Demo nowej gry twórcy Audiosurf już 12 grudnia

Mikołaj Berlik
2025/12/12 02:29
Muzyczna gra akcji o mechach zaoferuje darmowe demo i świeże spojrzenie na rozgrywkę sterowaną dźwiękiem.

Nowy projekt Dylana Fitterera, twórcy kultowego Audiosurf, doczekał się oficjalnej prezentacji. AUDIOMECH stawia na intensywną walkę w rytm muzyki, łącząc efektowną oprawę z systemem, w którym każdy fragment utworu wpływa na świat gry.

AUDIOMECH
AUDIOMECH

AUDIOMECH – muzyka napędza mecha

W AUDIOMECH wcielamy się w pilota mecha walczącego w świecie dosłownie zbudowanym ze ścieżki dźwiękowej. Bas kontroluje elementy oznaczone na czerwono, wokale i instrumenty prowadzące – fioletowe, a tony wysokie – niebieskie. Gracz przełącza się między trzema formami: Bass Knightem, Vocal Gunshipem oraz Treble Bomberem, co pozwala dopasować styl walki do rytmu wybranego utworu.

Deweloper zapowiedział również kilka trybów, które mają ułatwić wejście do gry lub podnieść poprzeczkę. Relax Mode eliminuje zagrożenie, a Touring Mode powoli regeneruje zdrowie. Z kolei Headliner Mode wprowadza elementy rogue-lite, nagradzając kolejne fale ulepszeniami. Najbardziej wymagająca zabawa czeka w Metal Mode – bez ulepszeń i bez regeneracji.

GramTV przedstawia:

Na Steamie pojawił się nowy zwiastun, który prezentuje intensywną, kolorową i mocno rytmiczną rozgrywkę. Najważniejsza informacja to jednak data premiery darmowego dema – AUDIOMECH będzie można przetestować już 12 grudnia.

Tagi:

News
zwiastun
The Game Awards
gra muzyczna
The Game Awards 2025
