Oto co musi zrobić Jorge Martin, jeśli chce być znów konkurencyjny w sezonie 2026

Mistrz MotoGP z sezonu 2024, Jorge Martin, ma za sobą niezwykle trudny pierwszy sezon w fabrycznym zespole Aprilii. Hiszpan wystartował zaledwie w siedmiu rundach mistrzostw świata, zmagając się przez większość roku z poważnymi kontuzjami. Problemy zdrowotne skutecznie zahamowały jego adaptację do nowego motocykla, przez co 2025 rok był dla niego bardziej walką o powrót do formy niż realną rywalizacją o najwyższe cele.

Czy Martin znów będzie walczył o zwycięstwa?

Mimo ograniczonej liczby startów, Martin kilkukrotnie pokazał swój ogromny potencjał. Najlepszym przykładem był występ na Węgrzech, gdzie z 18 pola startowego przebił się aż na czwarte miejsce, zaledwie kilka rund po powrocie do ścigania po trzeciej poważnej kontuzji. Był to wyraźny sygnał, że szybkość wciąż drzemie w tym zawodniku. Jednak krótki czas spędzony na motocyklu sprawia, że przed sezonem 2026 Martin wciąż znajduje się w fazie adaptacji. Rivola, wypowiadając się po zakończeniu sezonu w Walencji, podkreślił, że zawodnik zaczyna już rozumieć potencjał zespołu i motocykla, ale teraz musi zrobić kolejny krok, tyle że tym razem mentalny. Rivola odnosząc się do Jorge Martina i jego zespołowego kolegi Marco Bezzecchiego, powiedział: