Oto 5 rzeczy, które mogą Cię zabić w Permafrost. Mroźny survival nadciąga na rynek

SpaceRocket Games oraz Toplitz Productions ogłosiły szczegóły dotyczące swojej nadchodzącej produkcji, Permafrost. Mroźny survival rzuci graczy do wiecznej zimy, gdzie w trudnych warunkach będą musieli przetrwać. Twórcy podkreślają, że ludzkość balansuje na skraju zagłady, a rywalizujące frakcje toczą walki o dominację, podczas gdy znane linie komunikacyjne uległy dezintegracji.
Permafrost – survival w wiecznej zimie. Nowy zwiastun pokazuje pięć największych zagrożeń
Najnowszy zwiastun promujący Permafrost skupia się na zaprezentowaniu graczom pięciu różnych niebezpieczeństw, które czyhają w tym mroźnym świecie. Chociaż wieczna zima stanowi fundamentalne wyzwanie, deweloperzy jasno ostrzegają, że niska temperatura nie jest jedynym wrogiem.
Wśród innych zagrożeń znajdują się między innymi dzikie zwierzęta, postacie niezależne czy upadki z wysokości. Ponadto twórcy zalecają, by zwracać uwagę na friendly fire. Poniżej znajduje się zwiastun zapowiadający niebezpieczeństwa czyhające na graczy w Permafrost.
W 2035 roku apokaliptyczny kataklizm zmienił oblicze naszego świata, pozostawiając po sobie jedynie zimne pustkowie znane jako Permafrost. W tej mroźnej rzeczywistości istnienie ludzkości wisi na włosku: nastąpił upadek społeczeństwa, szlaki komunikacyjne zostały przerwane, a najważniejsze stało się przeżycie. Człowiek czy zwierzę, razem czy w pojedynkę, każdego czeka ta sama bezwzględna walka. Jako jeden z ocalałych należysz do niedobitków cywilizacji, przemierzasz skute lodem obszary i próbujesz przetrwać w obliczu nieustającego polowania na cenne zasoby. – brzmi opis gry.
GramTV przedstawia:
Premiera gry Permafrost zaplanowana jest na 2025 rok i odbędzie się w ramach wczesnego dostępu. Zainteresowani mogą dodać tytuł do swojej listy życzeń na Steamie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!