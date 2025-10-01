Oto 5 rzeczy, które mogą Cię zabić w Permafrost. Mroźny survival nadciąga na rynek

SpaceRocket Games oraz Toplitz Productions ogłosiły szczegóły dotyczące swojej nadchodzącej produkcji, Permafrost. Mroźny survival rzuci graczy do wiecznej zimy, gdzie w trudnych warunkach będą musieli przetrwać. Twórcy podkreślają, że ludzkość balansuje na skraju zagłady, a rywalizujące frakcje toczą walki o dominację, podczas gdy znane linie komunikacyjne uległy dezintegracji.

Permafrost – survival w wiecznej zimie. Nowy zwiastun pokazuje pięć największych zagrożeń

Najnowszy zwiastun promujący Permafrost skupia się na zaprezentowaniu graczom pięciu różnych niebezpieczeństw, które czyhają w tym mroźnym świecie. Chociaż wieczna zima stanowi fundamentalne wyzwanie, deweloperzy jasno ostrzegają, że niska temperatura nie jest jedynym wrogiem.