Ostatnie 4 gry w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming) na marzec. W ofercie RPG science fiction oraz kolejna głośna strategia

Ostatnia paczka gier w obecnym miesiącu w usłudze Amazona.
Koniec marca przynosi ostatnią w tym miesiącu aktualizację oferty Amazon Luna, czyli dawnego Prime Gaming. Subskrybenci usługi mogą od dziś przypisać do swoich bibliotek cztery nowe produkcje, wśród których znalazły się zarówno rozbudowana strategia historyczna, jak i taktyczne RPG w realiach science fiction.
Najgłośniejszą propozycją w zestawieniu jest Total War: Three Kingdoms, czyli jedna z głównych odsłon popularnej serii studia Creative Assembly. Gra przenosi graczy do starożytnych Chin w okresie Trzech Królestw, łącząc zarządzanie imperium z taktycznymi bitwami na dużą skalę. Tytuł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i do dziś uchodzi za jedną z ciekawszych części cyklu.
Drugą z wyróżniających się produkcji jest Deep Sky Derelicts, czyli taktyczne RPG osadzone w świecie science fiction. Gracze kierują grupą poszukiwaczy przemierzających kosmiczne wraki w nadziei na zdobycie cennych zasobów i poprawę swojej pozycji społecznej. Rozgrywka łączy eksplorację z systemem walki inspirowanym karciankami i rozwiązaniami znanymi z bardziej wymagających produkcji taktycznych.
W ofercie znalazło się także miejsce dla przygodówki Chimp Quest: Spirit Isle, w której opiekujemy się rozbitkami na egzotycznej wyspie. W grze point&click, w której pomagamy małpom, które utknęły na tajemniczej wyspie. W tej produkcji liczy się czas i refleks, więc fani tego typu gier znajdą coś dla siebie.
Zestawienie zamyka zestaw klasycznych RPG Phantasie Memorial Set. Pakiet zawiera trzy odsłony kultowej serii, pozwalając przenieść się na fantastyczną wyspę Gelnor i pokierować drużyną bohaterów reprezentujących różne profesje i rasy.
Amazon Luna (Prime Gaming) – oferta na marzec 2026
Już dostępne - Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store)
Już dostępne - Tattoo Tycoon (Epic Games Store)
Już dostępne - Siege of Avalon (GOG)
Już dostępne - Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store)
Już dostępne - Turmoil (Epic Games Store)
Już dostępne - Veil of Darkness (GOG)
Już dostępne - Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder
Już dostępne - Sir Questionnaire (GOG)
Już dostępne - Rebel Galaxy (GOG)
Od dzisiaj - Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)
Od dzisiaj - Chimp Quest: Spirit Isle (Legacy Games Code)
Od dzisiaj - Phantasie Memorial Set (GOG)
Od dzisiaj - Deep Sky Derelicts (Amazon Games App)
