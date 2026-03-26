Ostatnie 4 gry w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming) na marzec. W ofercie RPG science fiction oraz kolejna głośna strategia

Koniec marca przynosi ostatnią w tym miesiącu aktualizację oferty Amazon Luna, czyli dawnego Prime Gaming. Subskrybenci usługi mogą od dziś przypisać do swoich bibliotek cztery nowe produkcje, wśród których znalazły się zarówno rozbudowana strategia historyczna, jak i taktyczne RPG w realiach science fiction.

Najgłośniejszą propozycją w zestawieniu jest Total War: Three Kingdoms, czyli jedna z głównych odsłon popularnej serii studia Creative Assembly. Gra przenosi graczy do starożytnych Chin w okresie Trzech Królestw, łącząc zarządzanie imperium z taktycznymi bitwami na dużą skalę. Tytuł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i do dziś uchodzi za jedną z ciekawszych części cyklu.

Drugą z wyróżniających się produkcji jest Deep Sky Derelicts, czyli taktyczne RPG osadzone w świecie science fiction. Gracze kierują grupą poszukiwaczy przemierzających kosmiczne wraki w nadziei na zdobycie cennych zasobów i poprawę swojej pozycji społecznej. Rozgrywka łączy eksplorację z systemem walki inspirowanym karciankami i rozwiązaniami znanymi z bardziej wymagających produkcji taktycznych.