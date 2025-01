Ostatnia porażka Sony z szybką premierą na VOD. Kraven Łowca już za chwilę do obejrzenia w domu

Kraven to młody mężczyzna, który ma skomplikowane relacje ze swoim bezwzględnym ojcem Nikołajem Kravinoffem. Rodzic sprowadza go na ścieżkę zemsty o brutalnych konsekwencjach, motywując go do zostania nie tylko najlepszym myśliwym na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających łowców.

Film wyreżyserował J. C. Chandor, który wcześniej nakręcił Rok przemocy i Potrójną granicę dla Netflixa. W obsadzie znaleźli się: Aaron Taylor-Johnson, Levi Miller, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott oraz Russell Crowe.