Ostatnia gra września w Xbox Game Pass. Lara Croft powraca

Microsoft udostępnił ostatnią z gier przygotowanych na wrzesień dla subskrybentów Xbox Game Pass i PC Game Pass. Od dzisiaj gracze mogą sięgnąć po Lara Croft and the Guardian of Light, czyli nietypową odsłonę serii Tomb Raider, która skupiła się na kooperacyjnej rozgrywce.

Lara Croft and the Guardian of Light – izometryczna przygoda

Produkcja, wydana pierwotnie w 2010 roku, odchodziła od klasycznej formuły serii. Gracze obserwują akcję w rzucie izometrycznym, a obok Lary pojawia się jej towarzysz – wojownik Majów imieniem Totec. Duet musi pokonać złowrogiego Xolotla, korzystając ze starożytnego artefaktu, a droga do celu prowadzi przez liczne pułapki, zagadki środowiskowe i walki z przeciwnikami inspirowanymi mitologią Majów.