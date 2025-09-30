Ostatnia gra września w Xbox Game Pass. Lara Croft powraca

Tym samym zamykamy wrześniową ofertę Xbox Game Pass.
Microsoft udostępnił ostatnią z gier przygotowanych na wrzesień dla subskrybentów Xbox Game Pass i PC Game Pass. Od dzisiaj gracze mogą sięgnąć po Lara Croft and the Guardian of Light, czyli nietypową odsłonę serii Tomb Raider, która skupiła się na kooperacyjnej rozgrywce.
Lara Croft and the Guardian of Light – izometryczna przygoda
Produkcja, wydana pierwotnie w 2010 roku, odchodziła od klasycznej formuły serii. Gracze obserwują akcję w rzucie izometrycznym, a obok Lary pojawia się jej towarzysz – wojownik Majów imieniem Totec. Duet musi pokonać złowrogiego Xolotla, korzystając ze starożytnego artefaktu, a droga do celu prowadzi przez liczne pułapki, zagadki środowiskowe i walki z przeciwnikami inspirowanymi mitologią Majów.
Na polu bitwy Lara posługuje się swoimi ikonicznymi pistoletami, a Totec włócznią, co pozwala na uzupełniający się styl rozgrywki. Gra umożliwia zabawę zarówno w kooperacji, jak i w trybie solowym.
GramTV przedstawia:
Lara Croft and the Guardian of Light to gra akcji/przygodowa z Larą Croft w roli głównej. Ta rozszerzona wersja serii łączy w sobie cechy charakterystyczne dla serii Tomb Raider, takie jak eksploracja i odkrywanie, platformówka i rozwiązywanie zagadek, z rozwojem postaci, szybką i dynamiczną walką oraz elementami współpracy i rywalizacji między ludźmi.
Najważniejsze cechy:
Pierwsza gra Crystal Dynamics dostępna wyłącznie do pobrania i pierwsza gra z Larą Croft dostępna wyłącznie do pobrania.
Klasyczna formuła łamigłówek, walki, eksploracji i zapierających dech w piersiach grafik przedstawiona przez pryzmat izometrycznej, szybkiej rozgrywki.
Szeroki wachlarz opcji rozwiązywania łamigłówek i pokonywania śmiertelnych pułapek środowiskowych, oferujący graczom niespotykany dotąd poziom swobody w wyborze własnych rozwiązań i eksploracji różnych ścieżek przez gęste dżungle Ameryki Środkowej.
Autorski silnik Crystal Dynamics zapewnia rozległe środowiska bez czasów ładowania i niesamowitą rozgrywkę w pionie, sięgającą głęboko w głąb ziemi.
Zmierz się z niezliczoną rzeszą nieumarłych wojowników ożywionych przez złego Xolotla, w tym z wieloma bossami, których nie można przegapić!
