Ostatnia beta nowej gry piłkarskiej przyciągnęła 800 tysięcy osób. Niedługo czas na kolejne testy

Zanim jednak rozpoczną się testy dla szerokiego grona graczy, 9 maja studio przeprowadzi techniczne testy na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Mają one pomóc w sprawdzeniu stabilności wersji konsolowych i umożliwić ukończenie procesu certyfikacji, który opóźnił premierę otwartej bety. To także krok przygotowujący grę do debiutu w Xbox Game Pass.

Premiera ReMatch zaplanowana jest na 19 czerwca 2025 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Tytuł od dnia debiutu dostępny będzie w usłudze Game Pass, a gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Wersja PC kosztuje 89 zł, wersja na PS5 – 109 zł, a edycja na XSX/S – 107,99 zł.