Ostatnia aktualizacja do Baldur’s Gate 3 przypadkowo trafiła w ręce graczy. Larian Studios skomentowało sytuację

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Larian Studios już niedługo udostępni Patch 8 do Baldur’s Gate 3, co będzie ostatnim większym działaniem twórców dotyczącym projektu - już niedługo prace nad innym projektem pochłoną więcej uwagi. Przed oficjalnym pojawieniem się nowości już klasycznie miały odbyć się testy z udziałem społeczności, lecz nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Baldur’s Gate 3 - pomyłka przy Patchu 8

Na stronie poświęconej Baldur’s Gate 3 twórcy poinformowali, że partnerzy (być może firma Sony) podczas przygotowań do testów przypadkowo udostępnili zawartość nadchodzącej aktualizacji graczom znajdującym się w Europie oraz Azji. Larian Studios radzi graczom posiadającym pliki Patcha 8 powrócenie do poprzedniej wersji, ponieważ w innym wypadku zapisy gry nie będą kompatybilne z oficjalnymi wydaniami. Dowiedzieliśmy się również, że osoby z nieoczekiwanym dostępem do update’u niekoniecznie muszą zostać wybrane do prawdziwych, zaplanowanych testów.