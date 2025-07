Ostatni zamknięty beta test gry Where Winds Meet na PS5 i PC odbędzie się od 24 do 31 lipca. Możecie się już zapisać

Studio Everstone ogłosiło finałowe testy Where Winds Meet, które odbędą się pod koniec lipca. Możecie się już zgłaszać, aby wziąć w nich udział.

Studio Everstone ogłosiło, że finałowy zamknięty beta test gry RPG akcji z otwartym światem Where Winds Meet odbędzie się w dniach 24–31 lipca na PlayStation 5 i PC. Rejestracja trwa do 24 lipca, na stronie gry. Where Winds Meet z ostatnimi beta testami Beta testy potrwają od 24 lipca do 31 lipca. Jest to test w ściśle określonym przedziale czasowym, nie można zmienić daty ani harmonogramu udziału. Testy będą możliwe dla posiadaczy konsoli PlayStation 5 oraz komputerów PC (Steam – wersja beta). Twórcy podkreślają, że wersja beta nie odzwierciedla ostatecznej jakości gry i prace nad nią nadal trwają, ale jest to raczej zrozumiałe.

Do testów można się zapisać poprzez specjalny formularz na stronie gry, ale twórcy poinformowali, że warto także śledzić ich oficjalne kanały w mediach społecznościowych, gdzie mogą pojawić się dodatkowe kody dostępowe do testów. Co ważne, finałowy test beta jest otwarty dla graczy z całego świata, więc spokojnie możecie ubiegać się o możliwość udziału. Beta obsługuje języki angielski, koreański, japoński i chiński tradycyjny, ale trwają prace nad kolejnymi wersjami językowymi. Jeśli wasz profil gracza spełni wymagania z formularza rejestracyjnego, wówczas otrzymacie kod do bety mailem. Oczywiście gracze na PC będą mogli go aktywować w serwisie Steam, a użytkownicy PlayStation 5 w PlayStation Store.

Co więcej o becie? Gra w tej wersji obsługuje kontrolery na obu platformach, wszystkie postępy z bety zostaną zresetowane i nie przeniosą się do pełnej wersji gry, dostęp beta przypisany jest do pierwszego urządzenia, na którym zaloguje się gracz i nie można go później zmienić, a udostępnianie, kupowanie i sprzedawanie kodów beta lub kont testowych jest surowo zabronione. Złamanie tej zasady grozi usunięciem z testu. Dobra wiadomość jest taka, że gracze mogą swobodnie dzielić się gameplayem, screenami i transmisjami z testu. Where Winds Meet zadebiutowało na PC 27 grudnia 2024 r. w Chinach. Wersje na iOS i Androida są w przygotowaniu. Globalna premiera gry planowana jest na 2025 rok na wspomnianych platformach, czyli PlayStation 5 oraz PC (Steam i Epic Games Store).