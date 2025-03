Wiemy kto poprowadzi przyszłoroczną galę rozdania Oscarów. Akademia nie miała wątpliwości

Podczas gali nie zabrakło humoru i autoironii – O’Brien podchodził do swojej roli z dużym dystansem, zażartował nawet ze swojego wcześniejszego doświadczenia jako prowadzącego Emmy. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. W niektórych momentach dało się zauważyć jego zdenerwowanie, ale paradoksalnie to właśnie sprawiło, że widzowie mogli zobaczyć jego bardziej ludzką stronę.

Wielu porównuje jego występ do wcześniejszych prowadzących, w tym Jimmy’ego Kimmela, który miał mieszane recenzje – był w stosunku do O’Briena o wiele mniej energiczny. O’Brien nadał gali lekkości i świeżości, co najwyraźniej przekonało Akademię do ponownego zatrudnienia go na kolejną edycję Oscarów.