Oscarowy rekordzista z wymaganiami. Jego nowy film ma być przez 100 dni wyświetlany w kinach

Sean Baker znów głośno upomina się o kino – i robi to z pozycji twórcy, którego trudno dziś zignorować. Reżyser Anory, nagrodzonej aż czterema Oscarami podczas jednej ceremonii (za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i montaż), zapowiedział, że będzie żądał 100-dniowego, wyłącznego okna kinowego dla swojego kolejnego filmu. Produkcja ma być rzekomo rozwijana we współpracy z wytwórnią Neon.

Reżyser Anory walczy, by jego kolejny film miał znacznie dłuższe okienko kinowe

– To trochę ponad trzy miesiące i na ten moment wydaje się to odpowiednim okresem – tłumaczy Baker. Już wcześniej, odbierając nagrodę Gildii Reżyserów (DGA), apelował do filmowców, by wymagali od studiów co najmniej 90 dni kinowej ekskluzywności. Wałczył o to także w trakcie odbierania Oscarów. Jego zdaniem filmy powstają z myślą o dużym ekranie i wspólnym, kinowym doświadczeniu, a nie szybkim debiucie na platformach VOD. O nowym filmie Bakera pisaliśmy wcześniej tutaj.