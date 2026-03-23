Oryginalni Power Rangers wracają. Nowa seria w tym roku

Jeżeli urodziliście się w latach 90. to najprawdopodobniej natrafiliście w pewnym momencie na Power Rangers. Na produkcji tej wychowało się całe pokolenie.

Na przestrzeni lat Wojownicy Mocy zmieniali się. Jedni przychodzili, inni odchodzili, do tego modyfikowane były realia, kostiumy czy zordy. Ale teraz wszystko wraca do korzeni.

Pierwsi Power Rangers znowu ruszają do boju

Oficjalnie zapowiedziano bowiem nową serię komiksów od BOOM! Studios, nazwaną po prostu Mighty Morphin Power Rangers. W jej ramach oryginalni członkowie Power Rangers, już jako dorośli, po dekadzie przerwy zbiorą się ponownie, by stawić czoła nowemu niebezpieczeństwu. Tym będzie Rita Rabiosa, która ma być aspektem doskonale znanej fanom pierwowzoru Rity Odrazy, która według kanonu powinna już być Mistyczną Matką. Nie wiadomo jednak, w którym konkretnie momencie całej chronologii dziać się będzie akcja. Fani spekulują, że może to być przed wydarzeniami z Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, ponieważ Trini Kwan nadal żyje.