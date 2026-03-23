Oryginalni Power Rangers wracają. Nowa seria w tym roku

Maciej Petryszyn
2026/03/23 17:30
Jeżeli urodziliście się w latach 90. to najprawdopodobniej natrafiliście w pewnym momencie na Power Rangers. Na produkcji tej wychowało się całe pokolenie.

Na przestrzeni lat Wojownicy Mocy zmieniali się. Jedni przychodzili, inni odchodzili, do tego modyfikowane były realia, kostiumy czy zordy. Ale teraz wszystko wraca do korzeni.

Power Rangers
Power Rangers

Pierwsi Power Rangers znowu ruszają do boju

Oficjalnie zapowiedziano bowiem nową serię komiksów od BOOM! Studios, nazwaną po prostu Mighty Morphin Power Rangers. W jej ramach oryginalni członkowie Power Rangers, już jako dorośli, po dekadzie przerwy zbiorą się ponownie, by stawić czoła nowemu niebezpieczeństwu. Tym będzie Rita Rabiosa, która ma być aspektem doskonale znanej fanom pierwowzoru Rity Odrazy, która według kanonu powinna już być Mistyczną Matką. Nie wiadomo jednak, w którym konkretnie momencie całej chronologii dziać się będzie akcja. Fani spekulują, że może to być przed wydarzeniami z Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, ponieważ Trini Kwan nadal żyje.

Mighty Morphin Power Rangers zacznie się ukazywać od maja tego roku. Za opowieść odpowiedzialna będzie Marguerite Bennett, która wcześniej pracowała już nad DC Comics Bombshells i Batwoman, a także dwukrotnie była nominowana do GLAAD Media Award. Wizualna strona komiksów należeć będzie aż do Andrew Lee Griffitha i Philipa Sevy’ego. Ten pierwszy przez lata był głównym rysownikiem serii Transformers dla wydawnictwa IDW, drugi zaś najbardziej znany jest z serii Tomb Raider dla Dark Horse Comics.

Oryginalne Mighty Morphin Power Rangers realizowane było między 1993 a 1995 rokiem. Każdy z 3. sezonów inspirowany był japońskimi serialami, z których przenoszono sceny walk, tworząc jednak autorską fabułę. Sama produkcja odniosła natychmiastowy sukces, a pierwsi Wojownicy Mocy doczekali się statusu kultowych. Niemniej nie wszyscy aktorzy, którzy tworzyli pierwotny, dziś już legendarny skład, są nadal z nami. Thuy Trang, która wcielała się w żółtą wojowniczkę, w 2001 roku zginęła w wypadku samochodowym. Z kolei Jason David Frank, czyli zielony/biały wojownik, pod koniec 2022 roku popełnił samobójstwo.

Źródło:https://gamerant.com/mmpr-power-rangers-adult-sequel-comics/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

