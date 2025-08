Oryginalne Gwiezdne wojny ponownie w kinach. Specjalne logo filmu na 50-lecie serii

Film, który zapoczątkował sagę Skywalkerów i zapisał się jako kamień milowy w historii kina, ponownie trafi na wielki ekran. Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja powróci do kin 30 kwietnia 2027 roku z okazji 50. rocznicy premiery. Z tej okazji zaaresztowano nowe, specjalne logo pierwszej części Star Wars.

Plany Disneya związane z ponownym pokazem Gwiezdnych wojen były od dawna przedmiotem spekulacji, ale dopiero teraz zyskały oficjalne potwierdzenie. Nadchodzące lata będą intensywne dla fanów sagi. Już 28 maja 2027 roku na ekrany trafi Star Wars: Starfighter w reżyserii Shawna Levy’ego z Ryanem Goslingiem i Mią Goth w rolach głównych. Z kolei w przyszłym roku do kin zawita The Mandalorian and Grogu, czyli pierwszy film z uniwersum od czasu premiery Skywalker. Odrodzenie w 2019 roku.