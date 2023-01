OPUS: Prism Peak – zapowiedź gry, w której wcielimy się w fotografa

OPUS: Prism Peak to najnowsza propozycja od niezależnej ekipy ze studia Sigono. Twórcy podzielili się zapowiadającym grę trailerem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Tajemnice odkryje za pomocą aparatu

OPUS: Prism Peak to gra przygodowa, w której pierwsze skrzypce odgrywać będzie narracja. Gracz wcieli się w postać fotografa zagubionego w eterycznym świecie. Przy pomocy naszego aparatu postaramy się odkryć sekrety skrywane przez to tajemnicze uniwersum, co pozwoli odnaleźć nam drogę do domu.



Twórcy zapowiadają bogatą warstwę fabularną, a decyzje, które podejmiemy w trakcie rozgrywki będą miały znaczący wpływ na jej przebieg. Deweloperzy przygotowali również wiele zakończeń do odkrycia.



Niestety, na ten moment nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty premiery gry. Wiemy natomiast, że OPUS: Prism Peak będzie dostępne na PC. Jeśli produkcja wzbudziła Wasze zainteresowanie, to już teraz możecie dodać ją do swojej listy życzeń.