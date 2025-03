Optimus Prime w Monster Hunter Wilds? Wszystko jest możliwe, jeśli macie odrobinę kreatywności

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Monster Hunter Wilds jest absolutnym hitem i z pewnością jednym z głównych pretendentów do gry roku. Produkcja nadal świetnie się sprzedaje, a w zaledwie kilka dni po premierze jej sprzedaż przekroczyła zawrotne 8 milionów egzemplarzy . To najszybciej sprzedająca się gra w historii Capcomu.

Do stworzenia masywnych ramion i torsu Optimusa Prime, Fearlessflaw-117 wykorzystał pancerz Gravios, którego skalista faktura i sylwetka pasowały do mechanicznego stylu. Natomiast dolna część postaci została stworzona przy użyciu nóg z zestawu Guardian Arkveld, zabarwionych na charakterystyczny, jasnoniebieski kolor.

Komentujący entuzjastycznie przyjęli pomysł, chwaląc jego wykonanie i humorystycznie nawiązując do serii Transformers. Wielu graczy żartowało, cytując filmowe kwestie Optimusa Prime’a, a niektórzy zauważyli, że pojawienie się Autobotów w świecie Monster Hunter Wilds może oznaczać „Upadek Bestii”, odnosząc się do filmu Transformers: Rise of the Beasts. Teraz tylko czekać, aż Capcom wprowadzi większe możliwości personalizacji broni, bowiem tutaj nie ma zbyt wielkiego pola do popisu, co potrafi sfrustrować niektórych graczy.

Pojawienie się tak szczegółowych kreacji w Monster Hunter Wilds pokazuje, jak rozbudowane są opcje personalizacji postaci i jak dużą kreatywnością wykazują się gracze. Czy świetne odwzorowanie Optimusa Prime’a zachęci graczy do tworzenia innych, ciekawych kreacji?

Monster Hunter Wilds miało swoją premierę w lutym 2025 roku. Gra pojawiła się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wciąż nie jesteście przekonani? Niech w podjęciu decyzji pomoże wam nasza recenzja.