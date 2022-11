Opowieści z Narnii od Netflixa zaskakują wyborem osoby, która wyreżyseruje filmy

Wygląda na to, że wreszcie doczekamy się nowych filmowych adaptacji cyklu Opowieści z Narnii. Netflix ogłosił nabycie praw do ekranizacji od The C.S. Lewis Company jeszcze w 2018 roku. Od tego czasu niewiele słyszeliśmy o tym projekcie, a platforma przez ostatnie cztery lata zajmowała się wieloma innymi adaptacjami książek, w tym Wiedźmina. Serwis What On Netflix ujawnił, że platforma znalazła w końcu osobę, która wyreżyseruje przynajmniej dwa pierwsze filmy z serii.

Opowieści z Narnii – Greta Gerwig stanie za kamerą dwóch pierwszych filmów

Wybór padł na Gretę Gerwig, aktorkę i reżyserkę, mającą na koncie Lady Bird i Małe kobietki. Gerwig obecnie zajęta jest na planie Barbie, która premierę będzie miała w przyszłym roku, a niedługo będziemy mogli ją obejrzeć w Białym szumie, nowym filmie Noah Baumbacha, który zadebiutuje pod koniec grudnia.