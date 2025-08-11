Opowieści z Narnii na pierwszych zdjęciach. Znaczące zmiany względem książki w filmie Netflixa

Z udostępnionych zdjęć dowiedzieliśmy się, w jakich latach rozgrywać się będzie akcja filmu.

Po blisko trzech latach od ogłoszenia projektu Greta Gerwig weszła na plan swojego nowego filmu, Opowieści z Narnii: Siostrzeniec czarodzieja. Zdjęcia ruszyły w miniony weekend w Londynie, m.in. w rejonie stacji Bank i The Royal Exchange, które na potrzeby produkcji zamieniono w powojenne miasto z lat 50. XX wieku. Opowieści z Narnii – pierwsze zdjęcia z planu Ulice wypełniły się tłumami statystów, stylizowanymi witrynami i plakatami reklamującymi walki bokserskie, rewie muzyczne oraz tajemniczy „Northfield Club”. To znacząca zmiana w stosunku do powieści C.S. Lewisa z 1955 roku, której akcja rozgrywała się pod koniec XIX wieku. Wszystko wskazuje na to, że Gerwig nie zamierza trzymać się wiernie literackiego pierwowzoru.

Na planie reżyserce towarzyszyło dwoje młodych, nieznanych jeszcze aktorów, którzy najprawdopodobniej wcielą się w Digory’ego Kirke’a i Polly Plummer, bohaterów odpowiedzialnych za przypadkowe sprowadzenie Białej Czarownicy (w tej roli Emma Mackey) do Londynu.

W obsadzie mają znaleźć się także Daniel Craig jako wuj Andrew, Carey Mulligan oraz Meryl Streep, która ma użyczyć głosu Aslanowi. Netflix nie potwierdził jeszcze oficjalnie żadnego z tych nazwisk. Siostrzeniec czarodzieja został wydany w 1955 roku. Historia opisuje stworzenie Narnii przez Aslana, w czym uczestniczą Digory Kirke i Pola Plummer. Młodzi bohaterowie trafiają do zrujnowanego kraju Charnu, gdzie Digory nieświadomie budzi do życia złą królową Jadis. Czarownica chce dostać się na Ziemię, aby ją zniszczyć. Ostatecznie jej się to nie udaje, a Digory i Pola zwycięsko wychodzą ze starcia, dostarczając Aslanowi owoc z zaczarowanej jabłoni, które urosło na Drzewie chroniące Narnię. Przypomnijmy, że premiera pierwszej części Opowieści z Narnii zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.