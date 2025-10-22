9 lat temu zadebiutował jeden z najlepszych odcinków w historii science fiction. Dla wielu to czysta perfekcja

Ten serial już nigdy więcej nie osiągnął takiego sukcesu.
Dziewięć lat temu miała miejsce premiera odcinka, który zdefiniował nowoczesne podejście do serialowego science fiction. San Junipero z trzeciego sezonu Black Mirror zadebiutowało 21 października 2016 roku i od razu zdobyło status kultowego. Produkcja zachwyciła krytyków, wzruszyła widzów i przełamała schematy narracyjne, z których od początku słynęła seria Charliego Brookera. Do dziś pozostaje jednym z najczęściej wspominanych epizodów serialu oraz jednym z najwyżej ocenianych w historii gatunku.
San Junipero – minęło dziewięć lat od premiery najlepiej ocenionego odcinka Czarnego lustra
Czarne lustro przez pierwsze sezony zasłynęło z pesymistycznego spojrzenia na technologię i jej wpływu na człowieka. Widzowie przyzwyczajeni byli do zakończeń, które raczej nie pozostawiały nadziei i często budziły niepokój. Tymczasem San Junipero, jako jeden z pierwszych odcinków wyprodukowanych już przez Netflixa, złamało ten schemat. Historia rozgrywająca się w symulowanym świecie, w którym ludzka świadomość może istnieć po śmierci, połączyła science fiction z intymnym romansem dwóch kobiet.
Yorkie, grana przez Mackenzie Davis, oraz Kelly, w którą wcieliła się Gugu Mbatha Raw, poznają się w tytułowym mieście przypominającym kalifornijskie wybrzeże z lat osiemdziesiątych. To miejsce jest cyfrowym rajem dla osób, które chcą zachować swoją świadomość po odejściu z realnego świata. Z pozoru jest to historia miłosna, ale w tle kryją się pytania o naturę życia, śmierci i pamięci.
Odcinek wyróżnia się na tle całego Black Mirror także za sprawą swojej oryginalnej stylistyki. Neonowe światła, pulsująca muzyka, klimat klubów i plaż z lat osiemdziesiątych nadają mu niezwykle charakterystyczny nastrój. W przeciwieństwie do mrocznych, klaustrofobicznych przestrzeni typowych dla wcześniejszych epizodów, San Junipero emanuje lekkością i nostalgią.
Twórca serialu Charlie Brooker w jednym z wywiadów przyznał, że od początku chciał, by ten odcinek był inny od pozostałych:
To była nasza okazja, żeby pokazać coś pozytywnego, ale bez uciekania od pytań, które zadaje cała seria. Chciałem, żeby widzowie czuli się dobrze, ale też zaczęli myśleć o tym, co to znaczy naprawdę żyć.
Siłą San Junipero jest równowaga między ideą technologiczną a emocjonalną głębią postaci. Koncepcja cyfrowego życia po śmierci mogła posłużyć do stworzenia chłodnej dystopii, jednak twórcy skupili się na ludzkich emocjach i relacjach. Zamiast więc strachu z rozwoju technologii, widzowie mogli poczuć nadzieję. To właśnie dlatego ten odcinek tak mocno zapadł w pamięć, gdyż wbrew oczekiwaniom zakończył się w pozytywny sposób.
San Junipero zdobyło liczne nagrody, w tym dwa Primetime Emmy Awards w 2017 roku: za najlepszy film telewizyjny oraz najlepszy scenariusz. Krytycy pisali o nim jako o jednym z najważniejszych serialowych wydarzeń dekady, a fani do dziś umieszczają go w rankingach najwybitniejszych odcinków science fiction.
Odcinek często porównuje się do klasyków telewizyjnego science fiction, takich jak Doktor Who, Firelfy, czy Zagubieni. W kolejnych latach wielu twórców inspirowało się tym odcinkiem, tworząc produkcje, które próbowały połączyć technologię z opowieściami o człowieczeństwie.
San Junipero, podobnie jak inne odcinki Czarnego lustra, obejrzycie na Netflixie.
