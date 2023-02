Opowieść o Ojczyźnie – premiera nowej książki Dmitrija Glukhovsky’ego, twórcy serii Metro

Autor wielokrotnie publicznie sprzeciwiał się agresji wojsk rosyjskich na zachodniego sąsiada, przez co obecnie poszukiwany jest listem gończym przez rosyjskie służby. Opowieść o Ojczyźnie przedstawia wyklętych przez swój kraj Rosjan, którzy zupełnie inaczej zaczynają postrzegać swoją ojczyzną od innych obywateli.

W spowitym siarkową mgłą Norylsku – zamkniętym mieście położonym trzysta kilometrów za kołem podbiegunowym – pogrzebani przywołują do siebie żywych. „Niewinna” reforma rządowa sprawia, że w Rosji przestaje płynąć czas. Pluszowy miś negocjuje z prezydentem zmianę polityki Federacji Rosyjskiej. Samotny ojciec szuka w budynkach moskiewskiej administracji sprawiedliwości po tym, jak jego syn został potrącony przez gangsterskie BMW X5, należące do wysoko postawionego policjanta. Etniczna sprzeczka żołnierzy w rosyjskiej bazie wojskowej na wschodnich rubieżach Azji grozi światu zagładą jądrową. Komunia, w której zamiast wina przyjmuje się… wódkę. Winda, którą trzeba karmić workami z milionami rubli. Sysadmin sterujący mechaniką wyborów, któremu zabrakło pomysłów na przedwyborczy show. Robotyczni sędziowie. Wszechobecne makiety. A także śmiercionośna dla pacjentów symbioza służby zdrowia i policji, które to instytucje skracając życie niektórym Bogu ducha winnym obywatelom… wydłużają je innym – wszak statystyki muszą się zgadzać!