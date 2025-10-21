Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa kontynuacja Batmana Tima Burtona pokaże, czego nie zobaczyliśmy w kinie

Jakub Piwoński
2025/10/21 10:20
0
0

Batman od Burtona wraca, ale w zaskakującej formie.

Choć filmowy Batman Tima Burtona z 1989 roku i jego kontynuacja Powrót Batmana z 1992 roku to dziś klasyka kina superbohaterskiego, niewielu fanów wie, że historia tego mrocznego uniwersum była kontynuowana… poza ekranem. I właśnie teraz doczekaliśmy się kolejnej części tej sagi. O czym mowa?

Batman
Batman

Nowa książka o Batmanie

Już w tym tygodniu premierę ma Batman: Rewolucja, nowa książka autorstwa Johna Jacksona Millera, będąca bezpośrednim sequelem wydanego w 2024 roku Batman: Zmartwychwstanie. To druga powieść osadzona w świecie stworzonym przez Tima Burtona, rozwijająca jego gotycką, mroczną wizję Gotham.

Akcja Rewolucji ma rozgrywać się po wydarzeniach z Powrotu Batmana i koncentrować się na powracających złoczyńcach, a także nowym wcieleniu Człowieka-Zagadki. W tej wersji Norman Pinkus jest detektywem i dziennikarzem, który stopniowo popada w obsesję na punkcie Batmana — i staje się Riddlerem, z którym Keatonowski Bruce Wayne nigdy nie miał okazji zmierzyć się na ekranie. Miller ma w ten sposób realizować pomysł, który Burton planował dla niezrealizowanego trzeciego filmu.

GramTV przedstawia:

Poprzednia książka, Batman: Zmartwychwstanie, wypełniała lukę między pierwszym a drugim filmem, pokazując konsekwencje śmierci Jokera i wprowadzając takich złoczyńców jak Clayface i Hugo Strange. Spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród fanów klasycznej wersji Mrocznego Rycerza, którzy docenili wierność estetyce i tonowi filmów Burtona.

Batman: Rewolucja ma pójść o krok dalej, rozwijając świat mrocznego Gotham i jego psychologicznie złożonych bohaterów. Dla fanów Keatona i Burtona to kolejna okazja, by powrócić do wersji Batmana, która mimo upływu lat pozostaje jedną z najbardziej kultowych i artystycznie wyjątkowych interpretacji w historii komiksowego kina.

okładka książki
okładka książki

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/new-sequel-to-tim-burtons-batman-releases-this-week-brings-an-iconic-villain-back/#google_vignette

Tagi:

Popkultura
książka
Batman
sequel
Tim Burton
kontynuacja
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112