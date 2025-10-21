Nowa kontynuacja Batmana Tima Burtona pokaże, czego nie zobaczyliśmy w kinie

Batman od Burtona wraca, ale w zaskakującej formie.

Choć filmowy Batman Tima Burtona z 1989 roku i jego kontynuacja Powrót Batmana z 1992 roku to dziś klasyka kina superbohaterskiego, niewielu fanów wie, że historia tego mrocznego uniwersum była kontynuowana… poza ekranem. I właśnie teraz doczekaliśmy się kolejnej części tej sagi. O czym mowa? Nowa książka o Batmanie Już w tym tygodniu premierę ma Batman: Rewolucja, nowa książka autorstwa Johna Jacksona Millera, będąca bezpośrednim sequelem wydanego w 2024 roku Batman: Zmartwychwstanie. To druga powieść osadzona w świecie stworzonym przez Tima Burtona, rozwijająca jego gotycką, mroczną wizję Gotham.

Akcja Rewolucji ma rozgrywać się po wydarzeniach z Powrotu Batmana i koncentrować się na powracających złoczyńcach, a także nowym wcieleniu Człowieka-Zagadki. W tej wersji Norman Pinkus jest detektywem i dziennikarzem, który stopniowo popada w obsesję na punkcie Batmana — i staje się Riddlerem, z którym Keatonowski Bruce Wayne nigdy nie miał okazji zmierzyć się na ekranie. Miller ma w ten sposób realizować pomysł, który Burton planował dla niezrealizowanego trzeciego filmu.

Poprzednia książka, Batman: Zmartwychwstanie, wypełniała lukę między pierwszym a drugim filmem, pokazując konsekwencje śmierci Jokera i wprowadzając takich złoczyńców jak Clayface i Hugo Strange. Spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród fanów klasycznej wersji Mrocznego Rycerza, którzy docenili wierność estetyce i tonowi filmów Burtona. Batman: Rewolucja ma pójść o krok dalej, rozwijając świat mrocznego Gotham i jego psychologicznie złożonych bohaterów. Dla fanów Keatona i Burtona to kolejna okazja, by powrócić do wersji Batmana, która mimo upływu lat pozostaje jedną z najbardziej kultowych i artystycznie wyjątkowych interpretacji w historii komiksowego kina.

