Opera GX rozdaje kolejne indie-gry! Co tym razem?

Dynamiczna zręcznościówka umożliwia wybór spośród 9 postaci, kluczem jest pozyskiwanie kolejnych skilów, które umożliwią przetrwanie coraz cięższych 30-minutowych ataków, czekających na każdym poziomie. Oprawa graficzna przypomina grafiką tytuły tworzone na 16-bitowówki. Tytuł dostępny jest za darmo do jutra (20 kwietnia) do końca dnia.

Każdy, kto grał platformówki, takie jak The Binding of Isaac, Enter the Gungeon lub Monolith, od razu poczuje temat. BenStar opisuje swoje dzieło jako: “Wyznanie miłosne skierowane do gatunku gier, który jest mi bardzo bliski. Łączy on moje ulubione elementy i pomysły z ciepłą oraz melancholijną historią wypełnioną zabawnymi wyjątkowymi postaciami w ciekawym świecie - bardzo odmiennym od naszego”. Revita będzie dostępna na GX.games do pobrania za darmo przez dwa tygodnie, od 20 kwietnia.

Oprócz tych niezwykle popularnych indie-tytułów, GX.games oferuje natychmiastowy dostęp do wielu innych wysokiej jakości gier tego rodzaju, w tym Hero’s Hour, Chronicon czy Evan’s Remains. Więcej na: https://gx.games.