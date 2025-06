Onimusha: Way of the Sword na Summer Game Fest 2025. Zobaczcie nowy zwiastun

Summer Game Fest 2025 to nie tylko zapowiedzi, ale także nowe materiały z ujawnionych wcześniej produkcji. Capcom postanowił skorzystać z okazji i przypomnieć graczom o jednej ze swoich nadchodzących tytułów. Na wspomnianym wydarzeniu mieliśmy bowiem okazję zobaczyć nowy zwiastun Onimusha: Way of the Sword.

Capcom zaprezentował nowy zwiastun Onimusha: Way of the Sword na Summer Game Fest 2025

W najnowszym zwiastunie Onimusha: Way of the Sword nie zabrakło fragmentów rozgrywki. W trakcie Summer Game Fest 2025 gracze mieli okazję ponownie zobaczyć, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.