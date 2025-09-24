Onimusha: Way of the Sword na nowym materiale. Twórcy przybliżają historię Musashiego

Nowy materiał z Onimusha: Way of the Sword pokazuje śmierć Musashiego, jego powrót i starcie z rywalem Ganryu.
Capcom zaprezentował zupełnie nowy zwiastun rozgrywki z nadchodzącej gry Onimusha: Way of the Sword, który rozpoczyna się w dość zaskakujący sposób, bowiem od śmierci głównego bohatera, Musashiego. Na szczęście wojownik powraca do życia po zdobyciu legendarnej Rękawicy Oni, choć jego największy rywal Ganryu, również uzyskuje dostęp do jej potężnej mocy.
Onimusha: Way of the Sword z nowymi fragmentami rozgrywki
Nowy materiał wideo przedstawia kilka fragmentów rozgrywki, w tym widowiskowe starcia z rozmaitymi demonicznymi przeciwnikami Genma. Widzimy na nim jak Musashi pokonuje hordy wrogów, jednocześnie ucząc się, czym jest prawdziwa siła i jak wykorzystać niezwykłe moce Rękawicy Oni. Zwiastun kończy się niepokojącą przemianą Ganryu, który pod wpływem artefaktu staje się jeszcze bardziej przerażającym i niebezpiecznym przeciwnikiem.
Capcom potwierdził, że Onimusha: Way of the Sword trafi na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC w 2026 roku (dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona). Podczas Tokyo Game Show 2025 gracze mogą sprawdzić wersję demonstracyjną gry oraz uczestniczyć w specjalnym wydarzeniu scenicznym, gdzie twórcy zdradzą więcej informacji i zaprezentują dodatkowy gameplay.
GramTV przedstawia:
Onimusha: Way of the Sword to najnowsza odsłona kultowej serii akcji osadzonej w realiach feudalnej Japonii, wzbogaconych o elementy nadprzyrodzone. Gracz wciela się w Miyamoto Musashiego, jednego z najsłynniejszych samurajów w historii, który po śmierci zostaje wskrzeszony dzięki tajemniczej Rękawicy Oni. Artefakt daje mu niezwykłą moc pozwalającą walczyć z demonami Genma, terroryzującymi świat ludzi. Podczas swojej wyprawy Musashi stawia czoła hordom demonicznych przeciwników, odkrywa sekrety własnej przeszłości oraz ściera się z dawnym rywalem Sasaki Ganryu, który również ulega wpływowi mrocznej mocy Oni. Gra stawia na intensywną, dynamiczną walkę mieczem, efektowne zdolności specjalne i mroczny klimat łączący samurajskie legendy z horrorem fantasy.
Poniżej możecie obejrzeć najnowszy zwiastun zaprezentowany przez Capcom:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!