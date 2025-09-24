Onimusha: Way of the Sword na nowym materiale. Twórcy przybliżają historię Musashiego

Capcom zaprezentował zupełnie nowy zwiastun rozgrywki z nadchodzącej gry Onimusha: Way of the Sword, który rozpoczyna się w dość zaskakujący sposób, bowiem od śmierci głównego bohatera, Musashiego. Na szczęście wojownik powraca do życia po zdobyciu legendarnej Rękawicy Oni, choć jego największy rywal Ganryu, również uzyskuje dostęp do jej potężnej mocy.

Onimusha: Way of the Sword z nowymi fragmentami rozgrywki

Nowy materiał wideo przedstawia kilka fragmentów rozgrywki, w tym widowiskowe starcia z rozmaitymi demonicznymi przeciwnikami Genma. Widzimy na nim jak Musashi pokonuje hordy wrogów, jednocześnie ucząc się, czym jest prawdziwa siła i jak wykorzystać niezwykłe moce Rękawicy Oni. Zwiastun kończy się niepokojącą przemianą Ganryu, który pod wpływem artefaktu staje się jeszcze bardziej przerażającym i niebezpiecznym przeciwnikiem.