Onimusha: Warlords z nową aktualizacją. Pojawił się nowy poziom trudności, a także polskie napisy

Capcom wciąż zajmuje się seria Onimusha, pomimo lekkiej ciszy w tej kwestii w ostatnim czasie. Pierwsza część, czyli Warlords, otrzymała dziś niespodziewaną aktualizację - dodano m.in. polski interfejs oraz ekstremalny poziom trudności. To ruch przypominający graczom o uniwersum w oczekiwaniu na odświeżoną wersję drugiej odsłony, która zadebiutuje już 23 maja.

Onimusha: Warlords - jakie zmiany wprowadza nowa aktualizacja?

Łatka do Onimusha: Warlords udostępnia sześć nowych wersji językowych w formie napisów, w tym, jak już wspomnieliśmy, polską. To pierwsza oficjalna lokalizacja tej gry, co może ucieszyć zarówno fanów klasyki Capcomu, jak i nowych graczy chcących nadrobić zaległości.