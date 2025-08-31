One-Punch Man w tarapatach? Fani zaniepokojeni brakiem informacji o trzecim sezonie

Podczas AnimeNYC 2025 frustracja widzów sięgnęła zenitu. Wydarzenie, reklamowane jako panel “The Hero!!”, miało rozpalić emocje przed premierą nowych odcinków. Zamiast tego zakończyło się brakiem daty premiery, szczegółów dotyczących ekipy twórczej czy choćby zwiastuna. Nawet zapowiedź, że nowe piosenki otwierające i kończące sezon przygotowali Jam Project i Babymetal, nie zdołała ukoić rozczarowania.

Od swojego debiutu jako webkomiks ONE, a później dzięki fenomenalnej pierwszej serii od studia Madhouse, One-Punch Man stał się jednym z najważniejszych tytułów anime ostatniej dekady. Niestety długi okres milczenia na temat tego dzieła, budzi spory niepokój wśród fanów.

Fani liczyli, że po wcześniejszym panelu na Anime Expo 2025, gdzie również nie pokazano żadnych konkretów, tym razem wreszcie usłyszą coś więcej. Niestety cisza wokół produkcji tylko potęguje obawy, szczególnie że anglojęzyczny aktor Kyle Herbert (Atomic Samurai) już w lipcu przyznał, iż nie ma żadnych informacji o dubbingu trzeciego sezonu, mimo wcześniejszych plotek o premierze w październiku 2025 roku.

Dodatkowo niepokój budzi brak działań promocyjnych ze strony J.C. Staff. Większość anime planowanych na jesień 2025 ma już zwiastuny, grafiki promocyjne lub kampanie marketingowe, a w przypadku One-Punch Man jest całkowita cisza. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy z produkcją jest wszystko w porządku. Choć twórca serii zapewnia, że prace idą zgodnie z planem i dziękuje fanom za wsparcie, jego słowa nie wystarczają, by rozwiać wątpliwości. Szczególnie że drugi sezon zebrał mieszane recenzje z powodu nierównej animacji i problemów z tempem fabuły.

Eksperci ostrzegają, że największym zagrożeniem dla serii nie jest opóźnienie, lecz utrata rozpędu i miejsca w popkulturze. W świecie, gdzie uwagę widzów przyciągają takie hity jak Jujutsu Kaisen czy Chainsaw Man, długa cisza może sprawić, że Saitama i spółka zostaną zepchnięci na margines.

Co prawda nadchodząca współpraca z Fortnite rozbudziła nieco hype, oferując graczom nowe skiny i power-upy, ale to nie zastąpi głównego punktu programu, czyli samego anime. Jeśli studio nie odbuduje zaufania widzów i nie pokaże realnych postępów, trzeci sezon może stać się punktem zwrotnym, po którym One-Punch Man zostanie zapamiętany jako seria, która wystartowała z impetem, ale nie zdołała utrzymać poziomu.