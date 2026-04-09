One More Game 2026 już w ten weekend! Gram.pl przygotowało dla was masę atrakcji

Najbliższy weekend we Wrocławiu będzie niezwykle gorący!
W dniach 11–12 kwietnia we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się One More Game 2026! Na kilka chwil przed wydarzeniem przypominamy o tym, jakie atrakcje przygotowaliśmy podczas tegorocznej imprezy we wrocławskiej Hali Stulecia.
Gram.pl na One More Game 2026 – co czeka na Ciebie we Wrocławiu?
W tym roku nasza strefa zostanie podzielona na kilka różnych aktywności. Najbardziej wyjątkową z nich będzie Boss Challenge. Na czym polega to wyzwanie, które wyłoni najlepszego z najlepszych gracza podczas One More Game?
Zmierzycie się z czterema bossami w rozmaitych konkurencjach:
Szachy – pojedynek 1v1
Tekken – pojedynek 1v1
Moto GP - czasówka
DiRT Rally 2.0 – czasówka
Osoba, która najlepiej poradzi sobie z naszymi wyzwaniami, otrzyma komputer Actina napędzany potężnymi procesorami Intel Core Ultra Plus. Być może to właśnie Ty wrócisz do domu z nowym sprzętem – przekonaj się, podejmując wyzwanie!
Jak dołączyć do naszego wyzwania? Po prostu wpadnij na stoisko gram.pl. Podczas One More Game zgarnij specjalną ulotkę i spróbuj pokonać wszystkich bossów!
Przyjdź, zagraj i przekonaj się sam – gram.pl wraz z partnerami na One More Game 2026!
Boss Challenge to tylko jedna z atrakcji – przez całe dwa dni OMG 2026 czeka na Was mnóstwo innych niespodzianek.
GramTV przedstawia:
Na początek przypomnijmy, o czym już wcześniej wspominaliśmy – do Wrocławia zabieramy ze sobą potężną flotę komputerów gamingowych Actina, które będziecie mogli przetestować w pełnej krasie. W strefie Free 2 Play, współtworzonej z Intelem, sprawdzicie nie tylko najnowsze rozwiązania powstałe przy udziale Modecom, ale również przyjrzycie się z bliska naszej głównej nagrodzie w Boss Challenge. Nie zabraknie również marki HAVIT, która zadba o najwyższą jakość sprzętu gamingowego – myszki, słuchawki i klawiatury pozwolą Wam grać bez zakłóceń. Do naszego zespołu dołącza także MSI – ich peryferia przetestujecie m.in. w strefach Sferis.pl, Gram.pl i Oyakata.
Tradycyjnie zagra z nami także Iiyama Polska, gwarantująca doskonałą jakość obrazu na monitorach gamingowych z najwyższej półki, oraz Yumisu, która dostarczy niezawodne biurka i fotele do gier.
Jak już wspominaliśmy, razem z nami do Wrocławia wybiera się także Oyakata, która również szykuje wiele atrakcji na One More Game. Będziecie mogli nie tylko wziąć udział w licznych wyzwaniach, ale też spróbować pysznego jedzenia na miejscu – dla każdego znajdzie się coś smacznego! W tym roku w gronie naszych partnerów nie mogło zabraknąć również drużyny ING, która zaprosi najmłodszych do nauki o cyberbezpieczeństwie, korzystając z najnowszej wersji swojego miasteczka w Robloxie! O edukacyjną stronę wydarzenia zadbają również Giganci Oprogramowania, inspirując młodych pasjonatów do stawiania pierwszych kroków w świecie programowania.
One More Game 2026 – nie przegapcie tego wydarzenia!
Zapiszcie sobie tę datę – 11–12 kwietnia 2026 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu. Przybywajcie licznie, przybijajcie piątki i bawcie się razem z nami podczas licznych atrakcji przygotowanych przez nas i organizatorów One More Game.
