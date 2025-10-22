Zaloguj się lub Zarejestruj

No Man’s Sky pogrąża się w mroku. Nowa aktualizacja Breach już dostępna

Patrycja Pietrowska
2025/10/22 19:15
Hello Games świętuje Halloween.

Pojawiły się świetne wieści dla entuzjastów gry No Man’s Sky. Studio Hello Games po raz kolejny zaskakuje społeczność, wydając nową aktualizację o nazwie Breach. Tym razem gracze mogą liczyć na eksplorację mrocznej strony wszechświata.

No Man’s Sky

Kosmiczny horror w No Man’s Sky. Hello Games wypuszcza aktualizację Breach

Zgodnie z komunikatem Hello Games nowa Ekspedycja skupia się na motywach grozy, eksplorując bardziej mroczną i złowrogą stronę wszechświata. Gracze będą podróżować przez opustoszały kosmos, napotykając po drodze wraki, które spotkał nieszczęśliwy los.

Nasza aktualizacja na Halloween nosi tytuł Breach i skupia się na emocjach związanych z własnoręcznym składaniem statków, spacerami w przestrzeni kosmicznej, skokami z wysokości i wspólnotowym duchem, który pojawił się w Voyagers. Aktualizacja jest już dostępna za darmo dla wszystkich obecnych graczy.

GramTV przedstawia:

Breach w No Man’s Sky pozwoli pozyskiwać moduły statków, eksplorując wraki fregat. Upiorna Ekspedycja Breach odsłania mroczniejszą stronę wszechświata i przyciągnie najodważniejszych Podróżników ku tajemniczym fioletowym gwiazdom”, czytamy na oficjalnej stronie gry. „Planety w tych systemach budzą grozę — z ich głębokimi, otchłannymi oceanami, nienaturalnymi istotami i potężnymi, niestabilnymi gazowymi olbrzymami”.

Jak przekazali twórcy, Ekspedycja Breach rozpoczyna się dzisiaj i potrwa około trzech tygodni. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że No Man’s Sky zadebiutowało 9 sierpnia 2016 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 i Nintendo Switch.

Źródło:https://www.nomanssky.com/2025/10/expedition-twenty-breach/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

