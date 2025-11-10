No Man’s Sky świętuje N7 Day. Powraca legendarna Normandia z Mass Effect

No Man’s Sky ponownie łączy siły z Mass Effect. Gracze mogą zdobyć statek SSV Normandia i wziąć udział w serii klasycznych ekspedycji.

No Man’s Sky świętuje jedno z najbardziej udanych lat w swojej historii. Hello Games postanowiło uczcić tę okazję, przywracając do gry cykl zakończonych wcześniej ekspedycji. Wśród nich znalazła się także ta najważniejsza dla fanów Mass Effect – Beachhead, w której nagrodą jest kultowy statek SSV Normandia SR-1.

No Man’s Sky – powr ót legendarnej Normandii z Mass Effect

Expedycje to specjalny tryb kooperacyjny wprowadzony do No Man’s Sky w 2021 roku. Wszyscy uczestnicy rozpoczynają przygodę na tej samej planecie i wykonują serię zadań, zdobywając nagrody w postaci rzadkich zasobów, kosmetycznych przedmiotów lub wyjątkowych statków.