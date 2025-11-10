No Man’s Sky świętuje N7 Day. Powraca legendarna Normandia z Mass Effect

No Man’s Sky ponownie łączy siły z Mass Effect. Gracze mogą zdobyć statek SSV Normandia i wziąć udział w serii klasycznych ekspedycji.
No Man’s Sky świętuje jedno z najbardziej udanych lat w swojej historii. Hello Games postanowiło uczcić tę okazję, przywracając do gry cykl zakończonych wcześniej ekspedycji. Wśród nich znalazła się także ta najważniejsza dla fanów Mass Effect – Beachhead, w której nagrodą jest kultowy statek SSV Normandia SR-1.
No Man’s Sky – powrót legendarnej Normandii z Mass Effect
Expedycje to specjalny tryb kooperacyjny wprowadzony do No Man’s Sky w 2021 roku. Wszyscy uczestnicy rozpoczynają przygodę na tej samej planecie i wykonują serię zadań, zdobywając nagrody w postaci rzadkich zasobów, kosmetycznych przedmiotów lub wyjątkowych statków.
Hello Games ogłosiło, że z okazji tegorocznego N7 Day ponownie udostępni ekspedycję Beachhead. To właśnie w niej gracze mają okazję zdobyć legendarny statek SSV Normandia SR-1 znany z serii Mass Effect. Wydarzenie potrwa do 18 listopada, więc ci, którzy przegapili je kilka lat temu, mogą teraz nadrobić zaległości.
To nie koniec atrakcji. Hello Games zapowiedziało, że kolejne ekspedycje będą odbywać się w dwutygodniowych odstępach. Harmonogram wygląda następująco:
Titan – od 19 listopada do 2 grudnia, skupiona na eksploracji planet z aktualizacji Worlds: Part 2.
Relics – od 3 do 16 grudnia, koncentrująca się na odtwarzaniu starożytnych form życia.
Corvette – od 17 do 30 grudnia, w której gracze zbudują własny statek klasy Corvette.
Breach – od 31 grudnia do 13 stycznia, pozwalająca odkrywać historię statku Fireship Arcadia.
Twórcy potwierdzili również, że w 2026 roku do No Man’s Sky trafi „mnóstwo nowych treści”, co sugeruje, że studio nie zamierza zwalniać tempa po wyjątkowo udanym 2025 roku.
