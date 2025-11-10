Zaloguj się lub Zarejestruj

No Man’s Sky świętuje N7 Day. Powraca legendarna Normandia z Mass Effect

Mikołaj Berlik
2025/11/10 14:30
No Man’s Sky ponownie łączy siły z Mass Effect. Gracze mogą zdobyć statek SSV Normandia i wziąć udział w serii klasycznych ekspedycji.

No Man’s Sky świętuje jedno z najbardziej udanych lat w swojej historii. Hello Games postanowiło uczcić tę okazję, przywracając do gry cykl zakończonych wcześniej ekspedycji. Wśród nich znalazła się także ta najważniejsza dla fanów Mass Effect – Beachhead, w której nagrodą jest kultowy statek SSV Normandia SR-1.

No Man’s Sky

No Man’s Sky – powrót legendarnej Normandii z Mass Effect

Expedycje to specjalny tryb kooperacyjny wprowadzony do No Man’s Sky w 2021 roku. Wszyscy uczestnicy rozpoczynają przygodę na tej samej planecie i wykonują serię zadań, zdobywając nagrody w postaci rzadkich zasobów, kosmetycznych przedmiotów lub wyjątkowych statków.

Hello Games ogłosiło, że z okazji tegorocznego N7 Day ponownie udostępni ekspedycję Beachhead. To właśnie w niej gracze mają okazję zdobyć legendarny statek SSV Normandia SR-1 znany z serii Mass Effect. Wydarzenie potrwa do 18 listopada, więc ci, którzy przegapili je kilka lat temu, mogą teraz nadrobić zaległości.

GramTV przedstawia:

To nie koniec atrakcji. Hello Games zapowiedziało, że kolejne ekspedycje będą odbywać się w dwutygodniowych odstępach. Harmonogram wygląda następująco:

  • Titan – od 19 listopada do 2 grudnia, skupiona na eksploracji planet z aktualizacji Worlds: Part 2.
  • Relics – od 3 do 16 grudnia, koncentrująca się na odtwarzaniu starożytnych form życia.
  • Corvette – od 17 do 30 grudnia, w której gracze zbudują własny statek klasy Corvette.
  • Breach – od 31 grudnia do 13 stycznia, pozwalająca odkrywać historię statku Fireship Arcadia.

Twórcy potwierdzili również, że w 2026 roku do No Man’s Sky trafi „mnóstwo nowych treści”, co sugeruje, że studio nie zamierza zwalniać tempa po wyjątkowo udanym 2025 roku.

